Найденная после 10 дней в лесу челябинская пенсионерка находится в реанимации

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Пока к женщине родственников не пускают (архивное фото)
Пока к женщине родственников не пускают (архивное фото) Фото:

Пенсионерка Татьяна Васильевна из Верхнего Уфалея Челябинской области, которая десять дней провела в лесу без еды и воды, сейчас находится в реанимации. Об этом сообщил ее сын Евгений.

«Родственников пока не пускают», — сообщил Евгений, пишет telegram-канал «RT на русском». У женщины обморожены ноги, исколоты руки, с нее сняли десять клещей.

Родственники не понимают, как 69-летняя пенсионерка оказалась в лесу и смогла выжить там десять дней без еды и воды. К тому же, в лесу еще лежит снег, а температура опускалась до минус шести градусов.

Раньше у женщины не было проблем с памятью, добавил Евгений. Сейчас он намерен купить для своей матери GPS-трекер ради безопасности.

Пенсионерка потерялась около Верхнего Уфалея 15 апреля. Все это время полиция и волонтеры прочесывали лес на квадроциклах и вели наблюдение с помощью дронов.

Женщину нашли накануне сотрудники аварийно-спасательного подразделения «РМК Поиск». Отряд был создан по инициативе основателя РМК, мецената Игоря Алтушкина. В штате задействовано 45 сотрудников, имеется специализированная техника — от внедорожников до беспилотников.

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Пенсионерка Татьяна Васильевна из Верхнего Уфалея Челябинской области, которая десять дней провела в лесу без еды и воды, сейчас находится в реанимации. Об этом сообщил ее сын Евгений. «Родственников пока не пускают», — сообщил Евгений, пишет telegram-канал «RT на русском». У женщины обморожены ноги, исколоты руки, с нее сняли десять клещей. Родственники не понимают, как 69-летняя пенсионерка оказалась в лесу и смогла выжить там десять дней без еды и воды. К тому же, в лесу еще лежит снег, а температура опускалась до минус шести градусов. Раньше у женщины не было проблем с памятью, добавил Евгений. Сейчас он намерен купить для своей матери GPS-трекер ради безопасности. Пенсионерка потерялась около Верхнего Уфалея 15 апреля. Все это время полиция и волонтеры прочесывали лес на квадроциклах и вели наблюдение с помощью дронов. Женщину нашли накануне сотрудники аварийно-спасательного подразделения «РМК Поиск». Отряд был создан по инициативе основателя РМК, мецената Игоря Алтушкина. В штате задействовано 45 сотрудников, имеется специализированная техника — от внедорожников до беспилотников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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