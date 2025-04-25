Найденная после 10 дней в лесу челябинская пенсионерка находится в реанимации

Пенсионерка Татьяна Васильевна из Верхнего Уфалея Челябинской области, которая десять дней провела в лесу без еды и воды, сейчас находится в реанимации. Об этом сообщил ее сын Евгений.
«Родственников пока не пускают», — сообщил Евгений, пишет telegram-канал «RT на русском». У женщины обморожены ноги, исколоты руки, с нее сняли десять клещей.
Родственники не понимают, как 69-летняя пенсионерка оказалась в лесу и смогла выжить там десять дней без еды и воды. К тому же, в лесу еще лежит снег, а температура опускалась до минус шести градусов.
Раньше у женщины не было проблем с памятью, добавил Евгений. Сейчас он намерен купить для своей матери GPS-трекер ради безопасности.
Пенсионерка потерялась около Верхнего Уфалея 15 апреля. Все это время полиция и волонтеры прочесывали лес на квадроциклах и вели наблюдение с помощью дронов.
Женщину нашли накануне сотрудники аварийно-спасательного подразделения «РМК Поиск». Отряд был создан по инициативе основателя РМК, мецената Игоря Алтушкина. В штате задействовано 45 сотрудников, имеется специализированная техника — от внедорожников до беспилотников.
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