В Ленобласти подозреваемого в убийстве полицейского отправили в СИЗО

В Кингисеппе арестован подозреваемый в покушении на жизнь полицейского. 19-летний парень 23 апреля нанес смертельный удар колющим предметом сотруднику полиции и скрылся с места преступления. Поиски злоумышленника длились два дня. Об этом сообщает прокуратура Ленобласти.
«Кингисеппский городской прокурор поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины 2005 года рождения, подозреваемого в покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов», — пишет прокуратура Ленобласти в официальном telegram-канале. Подозреваемый заключен под стражу до 23 июня 2025 года.
Расследование уголовного дела находится на личном контроле прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского. Ведется сбор доказательств, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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