В Кремле прокомментировали убийство генерала ВС РФ в Подмосковье

Песков: убийство генерала Москалика показывает сущность киевского режима
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Песков отмечает, что России нужно ясно понимать суть киевского режима
Песков отмечает, что России нужно ясно понимать суть киевского режима Фото:
новость из сюжета
В Балашихе взорвалась машина

Убийство начальника Главного оперативного управления Генерального штаба, генерал-лейтенанта Ярослава Москалика показывает сущность киевского режима, продолжающего осуществлять террористическую деятельность на территории Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Киевский режим лишний раз показывает свою сущность и продолжает вовлеченность в террористическую активность на территории нашей страны», — заявляет Песков в разговоре с корреспондентом «России-1» Павлом Зарубиным. Соответсвующее видео журналист публикует в своем telegram-канале. По словам официального представителя Кремля, это происшествие, несмотря на ведущиеся мирные переговоры, показывает, что России необходимо сохранять бдительность и ясно осознавать истинную природу киевского режима.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что к убийству Москалика, могут быть причастны украинские спецслужбы. Генерал погиб при взрыве в Балашихе Московской области.

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Убийство начальника Главного оперативного управления Генерального штаба, генерал-лейтенанта Ярослава Москалика показывает сущность киевского режима, продолжающего осуществлять террористическую деятельность на территории Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  «Киевский режим лишний раз показывает свою сущность и продолжает вовлеченность в террористическую активность на территории нашей страны», — заявляет Песков в разговоре с корреспондентом «России-1» Павлом Зарубиным. Соответсвующее видео журналист публикует в своем telegram-канале. По словам официального представителя Кремля, это происшествие, несмотря на ведущиеся мирные переговоры, показывает, что России необходимо сохранять бдительность и ясно осознавать истинную природу киевского режима. Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что к убийству Москалика, могут быть причастны украинские спецслужбы. Генерал погиб при взрыве в Балашихе Московской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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