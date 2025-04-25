В Кремле прокомментировали убийство генерала ВС РФ в Подмосковье

Убийство начальника Главного оперативного управления Генерального штаба, генерал-лейтенанта Ярослава Москалика показывает сущность киевского режима, продолжающего осуществлять террористическую деятельность на территории Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Киевский режим лишний раз показывает свою сущность и продолжает вовлеченность в террористическую активность на территории нашей страны», — заявляет Песков в разговоре с корреспондентом «России-1» Павлом Зарубиным. Соответсвующее видео журналист публикует в своем telegram-канале. По словам официального представителя Кремля, это происшествие, несмотря на ведущиеся мирные переговоры, показывает, что России необходимо сохранять бдительность и ясно осознавать истинную природу киевского режима.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что к убийству Москалика, могут быть причастны украинские спецслужбы. Генерал погиб при взрыве в Балашихе Московской области.
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