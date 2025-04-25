Появились ранее неизвестные подробности о мятеже Пригожина и ЧВК «Вагнер»

Главы сельских администраций на территории Воронежской области следили за передвижением колонн вагнеровцев во время мятежа в 2023 году. Сельские чиновники передавали информацию в региональный оперштаб. Об этом рассказал губернатор Александр Гусев, выступая перед депутатами областной думы.
«Мы в оперативном штабе знали куда направляются колонны вагнеровцев. Знали — сколько техники и людей в этих колоннах, потому что главы сельских поселений на местах все это отслеживали, оперативно нам передавали…», — сообщил Гусев. Видео с его выступлением опубликовано на странице правительства Воронежской области во «ВКонтакте».
Мятеж ЧВК «Вагнер», организованный Евгением Пригожиным, произошел 23-24 июня 2023 года. Пригожин тогда обвинил Минобороны РФ в ракетном ударе по тыловым лагерям своего формирования. После этого он пригрозил уничтожить блокпосты армии РФ. К вечеру 24 июня марш завершился. После этого Пригожин был отправлен в Беларусь, где находился некоторое время.
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