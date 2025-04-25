25 апреля 2025

Появились ранее неизвестные подробности о мятеже Пригожина и ЧВК «Вагнер»

Гусев сообщил о следивших за колонной «Вагнера» во время мятежа чиновниках
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава администраций следили за передвижением военной техники
Глава администраций следили за передвижением военной техники Фото:

Главы сельских администраций на территории Воронежской области следили за передвижением колонн вагнеровцев во время мятежа в 2023 году. Сельские чиновники передавали информацию в региональный оперштаб. Об этом рассказал губернатор Александр Гусев, выступая перед депутатами областной думы.

«Мы в оперативном штабе знали куда направляются колонны вагнеровцев. Знали — сколько техники и людей в этих колоннах, потому что главы сельских поселений на местах все это отслеживали, оперативно нам передавали…», — сообщил Гусев. Видео с его выступлением опубликовано на странице правительства Воронежской области во «ВКонтакте».

Мятеж ЧВК «Вагнер», организованный Евгением Пригожиным, произошел 23-24 июня 2023 года. Пригожин тогда обвинил Минобороны РФ в ракетном ударе по тыловым лагерям своего формирования. После этого он пригрозил уничтожить блокпосты армии РФ. К вечеру 24 июня марш завершился. После этого Пригожин был отправлен в Беларусь, где находился некоторое время.

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Главы сельских администраций на территории Воронежской области следили за передвижением колонн вагнеровцев во время мятежа в 2023 году. Сельские чиновники передавали информацию в региональный оперштаб. Об этом рассказал губернатор Александр Гусев, выступая перед депутатами областной думы. «Мы в оперативном штабе знали куда направляются колонны вагнеровцев. Знали — сколько техники и людей в этих колоннах, потому что главы сельских поселений на местах все это отслеживали, оперативно нам передавали…», — сообщил Гусев. Видео с его выступлением опубликовано на странице правительства Воронежской области во «ВКонтакте». Мятеж ЧВК «Вагнер», организованный Евгением Пригожиным, произошел 23-24 июня 2023 года. Пригожин тогда обвинил Минобороны РФ в ракетном ударе по тыловым лагерям своего формирования. После этого он пригрозил уничтожить блокпосты армии РФ. К вечеру 24 июня марш завершился. После этого Пригожин был отправлен в Беларусь, где находился некоторое время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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