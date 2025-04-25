«Время настало»: Маск дал сигнал по поводу конца конфликта на Украине

Время для окончания украинского конфликта настало. С таким заявлением выступил глава американского департамента государственной эффективности и бизнесмен Илон Маск.
«Пришло время положить конец бойне», — выразил мнение Маск. Его заявление опубликовано на его официальной странице в соцсети X.
Президент США Дональд Трамп после встречи его посланника Стива Уиткоффа и российского лидера Владимира Путина посчитал, что прямые переговоры между Москвой и Киевом могут начаться скоро. В Кремле подчеркивали, что для такого развития событий со стороны Украины должны быть предприняты определенные шаги.
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