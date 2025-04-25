25 апреля 2025

«Время настало»: Маск дал сигнал по поводу конца конфликта на Украине

Илон Маск заявил, что пришла пора закончить конфликт на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По мнению Маска, время для завершения конфликта уже пришло
По мнению Маска, время для завершения конфликта уже пришло Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Время для окончания украинского конфликта настало. С таким заявлением выступил глава американского департамента государственной эффективности и бизнесмен Илон Маск.

«Пришло время положить конец бойне», — выразил мнение Маск. Его заявление опубликовано на его официальной странице в соцсети X.

Президент США Дональд Трамп после встречи его посланника Стива Уиткоффа и российского лидера Владимира Путина посчитал, что прямые переговоры между Москвой и Киевом могут начаться скоро. В Кремле подчеркивали, что для такого развития событий со стороны Украины должны быть предприняты определенные шаги.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Время для окончания украинского конфликта настало. С таким заявлением выступил глава американского департамента государственной эффективности и бизнесмен Илон Маск. «Пришло время положить конец бойне», — выразил мнение Маск. Его заявление опубликовано на его официальной странице в соцсети X. Президент США Дональд Трамп после встречи его посланника Стива Уиткоффа и российского лидера Владимира Путина посчитал, что прямые переговоры между Москвой и Киевом могут начаться скоро. В Кремле подчеркивали, что для такого развития событий со стороны Украины должны быть предприняты определенные шаги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...