Российские военнослужащие на покровском направлении Донецкой Народной Республики (ВС РФ) вызвали огонь на себя, чтобы не раскрыть расположение своей позиции перед наступающей штурмовой группой Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил боец 60-го отдельного мотострелкового батальона 51-й армии с позывным Вайс.
По словам военнослужащего, когда украинские штурмовые подразделения подошли вплотную к зданию, в котором укрывались российские бойцы, они приняли решение вызвать артиллерийский огонь по собственной позиции. «Мы говорим, что уходим в подвал, будем там на рации сидеть. И когда уже они начали на наш дом подходить, зачищать, мы по рации прямо и сказали, открывать минометом по нашей точке, чтобы мы сами не „спалились“», — сообщил Вайс. Информацию об этом сообщил РИА «Новости».
После минометного обстрела противник был вынужден отступить. Никто из российских военнослужащих не получил ранений. Боец подчеркнул, что подобные действия позволили сохранить не только боеспособность подразделения, но и скрытность его расположения на передовой.
На покровском участке фронта продолжаются встречные столкновения. Тяжелые бои идут в районах Зверево, Котлино и Шевченко.
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