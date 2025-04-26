Украина выпустила 45 дронов по четырем регионам России: карта атак ВСУ на 26 апреля

МО РФ: над Россией сбито 45 дронов ВСУ за ночь
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ВСУ за ночь ударили по Курской области почти 30-ю дронами
ВСУ за ночь ударили по Курской области почти 30-ю дронами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские средства ПВО за ночь с 25 на 26 апреля сбили над четырьмя регионами России 45 беспилотников армии Украины. Больше всего от атак пострадала Курская область — там уничтожили 27 дронов. При этом в Липецкой и Ростовской областях сбили всего по одному БПЛА. Подробнее об атаках ВСУ на 26 апреля — в материале URA.RU.

Условные обозначения
Условные обозначения
Фото:

Курская область

По данным Минобороны, в регионе сбили 27 дронов ВСУ. На данный момент местные власти официально не заявляли о последствиях атак на земле. Также неизвестно, есть ли пострадавшие или жертвы. 

Белгородская область

В регионе средства ПВО уничтожили 16 БПЛА украинской армии. Областные власти пока не комментировали произошедшее. 

Ростовская область

Над Миллеровским районом в регионе уничтожили один БПЛА. Губернатор Юрий Слюсарь заявил, что, предварительно, жертв и разрушений в ходе произошедшего не обнаружено. 

Липецкая область

Губернатор региона Игорь Артамонов в своем telegram-канале сообщил, что ночью во время атаки в Липецке был объявлен красный уровень угрозы ударов БПЛА. Он советовал местным жителям оставаться дома. Через полтора часа уровень опасности по всему региону понизился до желтого, а еще через два часа режим воздушной опасности отменили. Всего средствами ПВО над Липецкой областью был сбит один дрон.

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Российские средства ПВО за ночь с 25 на 26 апреля сбили над четырьмя регионами России 45 беспилотников армии Украины. Больше всего от атак пострадала Курская область — там уничтожили 27 дронов. При этом в Липецкой и Ростовской областях сбили всего по одному БПЛА. Подробнее об атаках ВСУ на 26 апреля — в материале URA.RU. Курская область По данным Минобороны, в регионе сбили 27 дронов ВСУ. На данный момент местные власти официально не заявляли о последствиях атак на земле. Также неизвестно, есть ли пострадавшие или жертвы.  Белгородская область В регионе средства ПВО уничтожили 16 БПЛА украинской армии. Областные власти пока не комментировали произошедшее.  Ростовская область Над Миллеровским районом в регионе уничтожили один БПЛА. Губернатор Юрий Слюсарь заявил, что, предварительно, жертв и разрушений в ходе произошедшего не обнаружено.  Липецкая область Губернатор региона Игорь Артамонов в своем telegram-канале сообщил, что ночью во время атаки в Липецке был объявлен красный уровень угрозы ударов БПЛА. Он советовал местным жителям оставаться дома. Через полтора часа уровень опасности по всему региону понизился до желтого, а еще через два часа режим воздушной опасности отменили. Всего средствами ПВО над Липецкой областью был сбит один дрон.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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