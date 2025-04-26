Глава СТЦ объяснил, что действительно стоит за новостями о возвращении «Макдональдс» в РФ

Из базы Роспатента следует, что компания McDonalds («Макдональдс») подала заявку на регистрацию товарного знака в России. Президент Союза торговых центров (СТЦ), президент группы компаний PRAKTIKA Булат Шакиров прокомментировал URA.RU возможное возвращение сети ресторанов в Россию. По его словам, подача иностранными брендами заявок на регистрацию товарного знака не свидетельствует о планах по возобновлению деятельности в стране.
«В 1 очередь, просто не говорит о том, что они планируют возвращаться. Это говорит о том, что они защищают свое интеллектуальное право, чтобы никто не использовал его без согласования на территории Российской Федерации», — заявил Шакиров во время беседы с корреспондентом URA.RU. Он напомнил, что российский бизнес «Макдональдса» был официально продан российской стороне, и на данный момент нет оснований ожидать возвращения американской сети в ближайшее время. По словам президента СТЦ, даже если такие переговоры начнутся, на это потребуется значительное время и согласование на государственном уровне.
Кроме того, Шакиров отметил, что при заключении сделки по продаже российского бизнеса «Макдональдса» не было предусмотрено право обратного выкупа. Любое возможное возвращение иностранных брендов из недружественных стран теперь должно проходить через специально созданную правительственную комиссию, а позиция властей по этому вопросу остается однозначной.
Он уточнил, что если предположить, что «Макдональдс» все же решит вернуться, у компании есть два возможных сценария. Первый — это выкуп бизнеса у «Вкусно и точка», если российский владелец согласится на сделку. Второй вариант — открытие новых точек с нуля, что потребует значительных инвестиций в создание производственных мощностей и логистики.
На вопрос о том, кто из компаний — «Макдональдс» или «Вкусная точка» — может столкнуться с финансовыми трудностями в случае второго варианта развития событий. Он отметил, что «Макдональдс» является мировым гигантом, и вероятность его банкротства в ближайшие десятилетия крайне мала. В то же время «Вкусная точка» — это российская компания, которая, по его словам, не испытывает серьезных проблем и продолжает оставаться востребованной на рынке.
Ранее «Макдональдс» подал заявку на товарный знак на русском языке. Сообщается, что корпорация поддерживает взаимодействие с российским ведомством и уже направила официальное письмо, подтверждающее соответствие перечня заявленных товаров и услуг установленным требованиям законодательства.
В настоящее время заявка проходит процедуру рассмотрения. По оценкам экспертов, вероятность ее одобрения оценивается как высокая, поскольку компания по-прежнему владеет всеми основными брендами.
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