Маринады для шашлыка из курицы: 7 рецептов, которые стоит попробовать

Майские праздники не за горами — а это значит, что уже скоро любители шашлыков по всей стране отправятся на природу, чтобы пожарить мясо на мангале. Вот уже много лет куриные шашлыки остаются одними из самых популярных в стране. URA.RU рассказывает, как замариновать шашлык из курицы.
Правила вкусного шашлыка из курицы
Главное преимущество шашлыка из курицы заключается в том, что его не нужно долго мариновать. В отличие от свинины, птице нужно меньше часа, чтобы мясо пропиталось, считает шеф-повар Андрей Котов.
«Если нужно брать мясо в дорогу прямо сейчас, то лучше всего взять куриную грудку или окорочка. Она маринуется всего за двадцать минут. Это отличный срочный вариант, если люди собираются поехать уже сейчас», — рассказал шеф.
Перед тем, как начать мариновать мясо, его нужно подготовить: убрать все жилки и пленки, а также нарезать на одинаковые куски. Идеальный размер для шашлыка — примерно с сердцевину киндер-сюрприза. Не стоит брать для маринования металлическую посуду, потому что металл вступит в реакцию с ингредиентами, в которых содержится кислота, и испортит вкус блюда.
Затем нужно подготовить угли. «Первое правило приготовления шашлыка — чтобы в мангале не было огня. Если, конечно, у нас не барбекю. Поэтому угли должны быть готовые, без огня, с розовой корочкой. Вот на такие угли уже можно ставить мясо», — объяснил Андрей Котов.
Нанизывая мясо на шампуры, необходимо убрать с него кусочки лука, лимона и других ингредиентов, которые находились в маринаде. Ведь во время жарки они просто сгорят. Жаря шашлык, его нужно не забывать постоянно переворачивать, а перед тем, как снимать с огня — проверить, приготовилось ли мясо внутри.
«Взять те же куриные окорочка. Внутри у них есть кости, а сам кусок здоровый, поэтому ему нужно больше времени на приготовление. Поэтому даже когда кажется, что оно готовое, лучше проверить ножом — возможно, мясо еще сырое внутри», — предупредил Андрей Котов.
Маринад для курицы: семь вкусных рецептов
Классический кефирный маринад
Кефирный маринад уже стал классическим рецептом для всех любителей шашлыков. Обычно его готовят для свинины, но и для курицы он тоже подойдет. Чтобы приготовить кефирный маринад, возьмите:
- Кефир — 500 мл;
- Лук репчатый — 2-3 шт.
- Чеснок — 3-4 зубчика;
- Соль, чёрный перец по вкусу;
- Паприка молотая — 1 ч.л.
Приготовление:
Для начала подготовьте овощи: лук очистите, нарежьте кольцами и помните руками, чтобы он начал давать сок. Чеснок раздавите ножом и мелко нарежьте. Затем добавьте кефир, паприку и соль с перцем. Поместите в маринад кусочки курицы и оставьте в холодильнике на пару часов.
Медово-горчичный маринад
Медово-горчичный маринад добавит шашлыку одновременно остроту и сладость. Такое мясо понравится всем, кто устал от классического вкуса шашлыка. Для приготовления подготовьте:
- Мёд жидкий — 2 ст.л.
- Горчица (желательно дижонская или зернистая) — 2 ст.л.
- Соевый соус — 3 ст.л.
- Растительное масло — 2 ст.л.
- Лимонный сок — 2 ст.л.
- Чеснок — 2-3 зубчика;
- Соль, перец по вкусу.
Приготовление:
Смешайте в емкости для маринада соевый соус, горчицу, мед, лимонный сок и растительное масло. Хорошо перемешайте ингредиенты до однородности. Затем добавьте раздавленный и нарезанный чеснок. После этого посолите и поперчите маринад и положите в него куриное мясо. Оставьте курицу на час и отправляйте на мангал.
Азиатский маринад с соевым соусом и имбирем
Соевый соус и имбирь — одно из лучших сочетаний для куриного шашлыка. Главное преимущество этого рецепта это скорость: в нем курице достаточно полежать всего 20-30 минут. Чтобы замариновать мясо, приготовьте:
- Соевый соус — 5 ст.л.
- Свежий имбирь (тертый) — 1 ст.л.
- Чеснок — 3 зубчика;
- Кунжутное или растительное масло — 2 ст.л.
- Коричневый сахар или мед — 1 ст.л.
- Лимонный сок — 1 ст.л.
Приготовление:
Смешайте соевый соус, измельченный имбирь и чеснок, сахар, масло и лимонный сок. Хорошо перемешайте и добавьте курицу. Оставьте мясо мариноваться на полчаса-час. Этого времени будет достаточно, чтобы курица промариновалась.
Томатный маринад с базиликом
Еще один маринад, который обычно используют для баранины или свинины. Но и куриное мясо отлично сочетается с томатом и базиликом. Для рецепта понадобятся:
- Томатная паста или густой томатный сок — 200 г.
- Чеснок — 3 зубчика;
- Лук репчатый — 1 шт.
- Базилик сушеный или свежий — 1 ч.л.
- Растительное масло — 2 ст.л.
- Соль, свежемолотый перец по вкусу.
Приготовление:
Очистите и нарежьте лук и чеснок, после чего смешайте овощи с томатной пастой и маслом. Добавьте базилик, соль и перец. Перемешайте маринад и погрузите в него курицу. Через пару часов мясо будет готово для жарки.
Острый маринад с аджикой и специями
Любителям поострее стоит попробовать маринад с аджикой и специями. Всего за пару часов он пропитает курицу и придаст ей неповторимый жгучий привкус. Подготовьте:
- Аджика острая — 2 ст.л.
- Кефир — 200 мл.
- Чеснок — 2 зубчика;
- Паприка молотая — 1 ч.л.
- Хмели-сунели — 1 ч.л.
- Соль по вкусу.
Приготовление:
Смешайте в емкости острую аджику, кефир и измельченный чеснок. Добавьте хмели-сунели и соль, а затем оставьте мясо в маринаде на пару часов.
Винный маринад с травами
Маринад с вином добавит мясу изысканный вкус и сделает его нежнее. Не стоит беспокоиться, что алкоголь пропитает курицу — ведь во время приготовления весь спирт выпарится. Для рецепта возьмите:
- Белое сухое вино — 250 мл.
- Оливковое масло — 3 ст.л.
- Чеснок — 2 зубчика;
- Орегано сушеный (или прованские травы) — 1 ч.л.
- Лимонный сок — 2 ст.л.
- Соль, черный перец по вкусу.
Приготовление:
Смешайте вино, оливковое масло, лимонный сок, измельченный чеснок и травы, добавьте соль и перец по вкусу. Замаринуйте курицу на несколько часов перед тем, как жарить мясо.
Маринад с майонезом и луком
Благодаря майонезу курица станет еще нежнее и ароматнее. Также он поможет сделать шашлык сочнее, удерживая сок в мясе. Для приготовления подготовьте:
- Майонез — 150 г.
- Лук репчатый — 2 шт.
- Чеснок — 2 зубчика;
- Соль, черный молотый перец по вкусу.
Приготовление:
Лук нарежьте кольцами и слегка помните руками, чтобы он пустил сок. Добавьте майонез, измельченный чеснок, соль и перец по вкусу. Перемешайте с курицей и оставьте мариноваться на пару часов.
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