Маринады для шашлыка из курицы: 7 рецептов, которые стоит попробовать

Шеф-повар Андрей Котов: курицу можно замариновать всего за двадцать минут
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Куриный шашлык получится особенно вкусным, если его правильно замариновать
Куриный шашлык получится особенно вкусным, если его правильно замариновать Фото:

Майские праздники не за горами — а это значит, что уже скоро любители шашлыков по всей стране отправятся на природу, чтобы пожарить мясо на мангале. Вот уже много лет куриные шашлыки остаются одними из самых популярных в стране. URA.RU рассказывает, как замариновать шашлык из курицы.

Правила вкусного шашлыка из курицы

Главное преимущество шашлыка из курицы заключается в том, что его не нужно долго мариновать. В отличие от свинины, птице нужно меньше часа, чтобы мясо пропиталось, считает шеф-повар Андрей Котов.

«Если нужно брать мясо в дорогу прямо сейчас, то лучше всего взять куриную грудку или окорочка. Она маринуется всего за двадцать минут. Это отличный срочный вариант, если люди собираются поехать уже сейчас», — рассказал шеф.

Перед тем, как начать мариновать мясо, его нужно подготовить: убрать все жилки и пленки, а также нарезать на одинаковые куски. Идеальный размер для шашлыка — примерно с сердцевину киндер-сюрприза. Не стоит брать для маринования металлическую посуду, потому что металл вступит в реакцию с ингредиентами, в которых содержится кислота, и испортит вкус блюда.

Затем нужно подготовить угли. «Первое правило приготовления шашлыка — чтобы в мангале не было огня. Если, конечно, у нас не барбекю. Поэтому угли должны быть готовые, без огня, с розовой корочкой. Вот на такие угли уже можно ставить мясо», — объяснил Андрей Котов.

Нанизывая мясо на шампуры, необходимо убрать с него кусочки лука, лимона и других ингредиентов, которые находились в маринаде. Ведь во время жарки они просто сгорят. Жаря шашлык, его нужно не забывать постоянно переворачивать, а перед тем, как снимать с огня — проверить, приготовилось ли мясо внутри.

«Взять те же куриные окорочка. Внутри у них есть кости, а сам кусок здоровый, поэтому ему нужно больше времени на приготовление. Поэтому даже когда кажется, что оно готовое, лучше проверить ножом — возможно, мясо еще сырое внутри», — предупредил Андрей Котов.

Маринад для курицы: семь вкусных рецептов

Классический кефирный маринад

Классический маринад подойдет всем, кто не любит экспериментировать
Классический маринад подойдет всем, кто не любит экспериментировать
Фото:

Кефирный маринад уже стал классическим рецептом для всех любителей шашлыков. Обычно его готовят для свинины, но и для курицы он тоже подойдет. Чтобы приготовить кефирный маринад, возьмите:

  • Кефир — 500 мл;
  • Лук репчатый — 2-3 шт.
  • Чеснок — 3-4 зубчика;
  • Соль, чёрный перец по вкусу;
  • Паприка молотая — 1 ч.л.

Приготовление:

Для начала подготовьте овощи: лук очистите, нарежьте кольцами и помните руками, чтобы он начал давать сок. Чеснок раздавите ножом и мелко нарежьте. Затем добавьте кефир, паприку и соль с перцем. Поместите в маринад кусочки курицы и оставьте в холодильнике на пару часов. 

Медово-горчичный маринад

Медово-горчичный маринад добавит шашлыку одновременно остроту и сладость. Такое мясо понравится всем, кто устал от классического вкуса шашлыка. Для приготовления подготовьте:

  • Мёд жидкий — 2 ст.л.
  • Горчица (желательно дижонская или зернистая) — 2 ст.л.
  • Соевый соус — 3 ст.л.
  • Растительное масло — 2 ст.л.
  • Лимонный сок — 2 ст.л.
  • Чеснок — 2-3 зубчика;
  • Соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Смешайте в емкости для маринада соевый соус, горчицу, мед, лимонный сок и растительное масло. Хорошо перемешайте ингредиенты до однородности. Затем добавьте раздавленный и нарезанный чеснок. После этого посолите и поперчите маринад и положите в него куриное мясо. Оставьте курицу на час и отправляйте на мангал. 

Азиатский маринад с соевым соусом и имбирем

Соевый соус идеально подходит к куриному шашлыку
Соевый соус идеально подходит к куриному шашлыку
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Соевый соус и имбирь — одно из лучших сочетаний для куриного шашлыка. Главное преимущество этого рецепта это скорость: в нем курице достаточно полежать всего 20-30 минут. Чтобы замариновать мясо, приготовьте:

  • Соевый соус — 5 ст.л.
  • Свежий имбирь (тертый) — 1 ст.л.
  • Чеснок — 3 зубчика;
  • Кунжутное или растительное масло — 2 ст.л.
  • Коричневый сахар или мед — 1 ст.л.
  • Лимонный сок — 1 ст.л.

Приготовление:

Смешайте соевый соус, измельченный имбирь и чеснок, сахар, масло и лимонный сок. Хорошо перемешайте и добавьте курицу. Оставьте мясо мариноваться на полчаса-час. Этого времени будет достаточно, чтобы курица промариновалась.

Томатный маринад с базиликом

Томатный маринад подходит не только к свинине, но и к курице
Томатный маринад подходит не только к свинине, но и к курице
Фото:

Еще один маринад, который обычно используют для баранины или свинины. Но и куриное мясо отлично сочетается с томатом и базиликом. Для рецепта понадобятся:

  • Томатная паста или густой томатный сок — 200 г.
  • Чеснок — 3 зубчика;
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Базилик сушеный или свежий — 1 ч.л.
  • Растительное масло — 2 ст.л.
  • Соль, свежемолотый перец по вкусу.

Приготовление:

Очистите и нарежьте лук и чеснок, после чего смешайте овощи с томатной пастой и маслом. Добавьте базилик, соль и перец. Перемешайте маринад и погрузите в него курицу. Через пару часов мясо будет готово для жарки.

Острый маринад с аджикой и специями

Этот рецепт подойдет и для ножек, и для филе
Этот рецепт подойдет и для ножек, и для филе
Фото:

Любителям поострее стоит попробовать маринад с аджикой и специями. Всего за пару часов он пропитает курицу и придаст ей неповторимый жгучий привкус. Подготовьте:

  • Аджика острая — 2 ст.л.
  • Кефир — 200 мл.
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Паприка молотая — 1 ч.л.
  • Хмели-сунели — 1 ч.л.
  • Соль по вкусу.

Приготовление:

Смешайте в емкости острую аджику, кефир и измельченный чеснок. Добавьте хмели-сунели и соль, а затем оставьте мясо в маринаде на пару часов. 

Винный маринад с травами

Маринад с вином добавит мясу изысканный вкус и сделает его нежнее. Не стоит беспокоиться, что алкоголь пропитает курицу — ведь во время приготовления весь спирт выпарится. Для рецепта возьмите:

  • Белое сухое вино — 250 мл.
  • Оливковое масло — 3 ст.л.
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Орегано сушеный (или прованские травы) — 1 ч.л.
  • Лимонный сок — 2 ст.л.
  • Соль, черный перец по вкусу.

Приготовление:

Смешайте вино, оливковое масло, лимонный сок, измельченный чеснок и травы, добавьте соль и перец по вкусу. Замаринуйте курицу на несколько часов перед тем, как жарить мясо.

Маринад с майонезом и луком

Мясо в майонезе получается особенно сочным
Мясо в майонезе получается особенно сочным
Фото:

Благодаря майонезу курица станет еще нежнее и ароматнее. Также он поможет сделать шашлык сочнее, удерживая сок в мясе. Для приготовления подготовьте:

  • Майонез — 150 г.
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Соль, черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

Лук нарежьте кольцами и слегка помните руками, чтобы он пустил сок. Добавьте майонез, измельченный чеснок, соль и перец по вкусу. Перемешайте с курицей и оставьте мариноваться на пару часов.

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Майские праздники не за горами — а это значит, что уже скоро любители шашлыков по всей стране отправятся на природу, чтобы пожарить мясо на мангале. Вот уже много лет куриные шашлыки остаются одними из самых популярных в стране. URA.RU рассказывает, как замариновать шашлык из курицы. Правила вкусного шашлыка из курицы Главное преимущество шашлыка из курицы заключается в том, что его не нужно долго мариновать. В отличие от свинины, птице нужно меньше часа, чтобы мясо пропиталось, считает шеф-повар Андрей Котов. «Если нужно брать мясо в дорогу прямо сейчас, то лучше всего взять куриную грудку или окорочка. Она маринуется всего за двадцать минут. Это отличный срочный вариант, если люди собираются поехать уже сейчас», — рассказал шеф. Перед тем, как начать мариновать мясо, его нужно подготовить: убрать все жилки и пленки, а также нарезать на одинаковые куски. Идеальный размер для шашлыка — примерно с сердцевину киндер-сюрприза. Не стоит брать для маринования металлическую посуду, потому что металл вступит в реакцию с ингредиентами, в которых содержится кислота, и испортит вкус блюда. Затем нужно подготовить угли. «Первое правило приготовления шашлыка — чтобы в мангале не было огня. Если, конечно, у нас не барбекю. Поэтому угли должны быть готовые, без огня, с розовой корочкой. Вот на такие угли уже можно ставить мясо», — объяснил Андрей Котов. Нанизывая мясо на шампуры, необходимо убрать с него кусочки лука, лимона и других ингредиентов, которые находились в маринаде. Ведь во время жарки они просто сгорят. Жаря шашлык, его нужно не забывать постоянно переворачивать, а перед тем, как снимать с огня — проверить, приготовилось ли мясо внутри. «Взять те же куриные окорочка. Внутри у них есть кости, а сам кусок здоровый, поэтому ему нужно больше времени на приготовление. Поэтому даже когда кажется, что оно готовое, лучше проверить ножом — возможно, мясо еще сырое внутри», — предупредил Андрей Котов. Маринад для курицы: семь вкусных рецептов Классический кефирный маринад Кефирный маринад уже стал классическим рецептом для всех любителей шашлыков. Обычно его готовят для свинины, но и для курицы он тоже подойдет. Чтобы приготовить кефирный маринад, возьмите: Приготовление: Для начала подготовьте овощи: лук очистите, нарежьте кольцами и помните руками, чтобы он начал давать сок. Чеснок раздавите ножом и мелко нарежьте. Затем добавьте кефир, паприку и соль с перцем. Поместите в маринад кусочки курицы и оставьте в холодильнике на пару часов.  Медово-горчичный маринад Медово-горчичный маринад добавит шашлыку одновременно остроту и сладость. Такое мясо понравится всем, кто устал от классического вкуса шашлыка. Для приготовления подготовьте: Приготовление: Смешайте в емкости для маринада соевый соус, горчицу, мед, лимонный сок и растительное масло. Хорошо перемешайте ингредиенты до однородности. Затем добавьте раздавленный и нарезанный чеснок. После этого посолите и поперчите маринад и положите в него куриное мясо. Оставьте курицу на час и отправляйте на мангал.  Азиатский маринад с соевым соусом и имбирем Соевый соус и имбирь — одно из лучших сочетаний для куриного шашлыка. Главное преимущество этого рецепта это скорость: в нем курице достаточно полежать всего 20-30 минут. Чтобы замариновать мясо, приготовьте: Приготовление: Смешайте соевый соус, измельченный имбирь и чеснок, сахар, масло и лимонный сок. Хорошо перемешайте и добавьте курицу. Оставьте мясо мариноваться на полчаса-час. Этого времени будет достаточно, чтобы курица промариновалась. Томатный маринад с базиликом Еще один маринад, который обычно используют для баранины или свинины. Но и куриное мясо отлично сочетается с томатом и базиликом. Для рецепта понадобятся: Приготовление: Очистите и нарежьте лук и чеснок, после чего смешайте овощи с томатной пастой и маслом. Добавьте базилик, соль и перец. Перемешайте маринад и погрузите в него курицу. Через пару часов мясо будет готово для жарки. Острый маринад с аджикой и специями Любителям поострее стоит попробовать маринад с аджикой и специями. Всего за пару часов он пропитает курицу и придаст ей неповторимый жгучий привкус. Подготовьте: Приготовление: Смешайте в емкости острую аджику, кефир и измельченный чеснок. Добавьте хмели-сунели и соль, а затем оставьте мясо в маринаде на пару часов.  Винный маринад с травами Маринад с вином добавит мясу изысканный вкус и сделает его нежнее. Не стоит беспокоиться, что алкоголь пропитает курицу — ведь во время приготовления весь спирт выпарится. Для рецепта возьмите: Приготовление: Смешайте вино, оливковое масло, лимонный сок, измельченный чеснок и травы, добавьте соль и перец по вкусу. Замаринуйте курицу на несколько часов перед тем, как жарить мясо. Маринад с майонезом и луком Благодаря майонезу курица станет еще нежнее и ароматнее. Также он поможет сделать шашлык сочнее, удерживая сок в мясе. Для приготовления подготовьте: Приготовление: Лук нарежьте кольцами и слегка помните руками, чтобы он пустил сок. Добавьте майонез, измельченный чеснок, соль и перец по вкусу. Перемешайте с курицей и оставьте мариноваться на пару часов.
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