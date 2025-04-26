Церемония прощания с выдающимся скульптором и президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели прошла в церкви Иконы Божией Матери Дидубийского пантеона в Тбилиси. После завершения отпевания началась похоронная церемония. Как прошла церемония прощания со скульптором — в фоторепортаже URA.RU.
Похоронили Церетели в 14:00 по местному времени (13:00 мск) на территории Дидубийского пантеона, рядом с могилой его супруги Инессы Андроникашвили. Проститься с известным монументалистом пришло большое число людей. Для обеспечения порядка и безопасности на территорию пантеона были стянуты дополнительные силы полиции. Среди присутствующих на церемонии — премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Церетели скончался на 92-м году жизни в ночь на 22 апреля. Причиной смерти стала остановка сердца. Прощание со скульптором и отпевание в храме Христа Спасителя в Москве состоялись 23 апреля. На следующий день гроб с телом Церетели был доставлен в Тбилиси и установлен в «Зале аргонавтов» его музея современного искусства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.