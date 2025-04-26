В Грузии похоронили Зураба Церетели. Фоторепортаж

В Тбилиси прошла церемония прощания с Церетели в церкви Божьей матери
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Церетели скончался на 92-м году жизни
Церетели скончался на 92-м году жизни Фото:
новость из сюжета
Умер Зураб Церетели

Церемония прощания с выдающимся скульптором и президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели прошла в церкви Иконы Божией Матери Дидубийского пантеона в Тбилиси. После завершения отпевания началась похоронная церемония. Как прошла церемония прощания со скульптором — в фоторепортаже URA.RU. 

Похоронили Церетели в 14:00 по местному времени (13:00 мск) на территории Дидубийского пантеона, рядом с могилой его супруги Инессы Андроникашвили. Проститься с известным монументалистом пришло большое число людей. Для обеспечения порядка и безопасности на территорию пантеона были стянуты дополнительные силы полиции. Среди присутствующих на церемонии — премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Церетели скончался на 92-м году жизни в ночь на 22 апреля. Причиной смерти стала остановка сердца. Прощание со скульптором и отпевание в храме Христа Спасителя в Москве состоялись 23 апреля. На следующий день гроб с телом Церетели был доставлен в Тбилиси и установлен в «Зале аргонавтов» его музея современного искусства.

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Церемония прощания с выдающимся скульптором и президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели прошла в церкви Иконы Божией Матери Дидубийского пантеона в Тбилиси. После завершения отпевания началась похоронная церемония. Как прошла церемония прощания со скульптором — в фоторепортаже URA.RU.  Похоронили Церетели в 14:00 по местному времени (13:00 мск) на территории Дидубийского пантеона, рядом с могилой его супруги Инессы Андроникашвили. Проститься с известным монументалистом пришло большое число людей. Для обеспечения порядка и безопасности на территорию пантеона были стянуты дополнительные силы полиции. Среди присутствующих на церемонии — премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Церетели скончался на 92-м году жизни в ночь на 22 апреля. Причиной смерти стала остановка сердца. Прощание со скульптором и отпевание в храме Христа Спасителя в Москве состоялись 23 апреля. На следующий день гроб с телом Церетели был доставлен в Тбилиси и установлен в «Зале аргонавтов» его музея современного искусства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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