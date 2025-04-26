Специальные штурмовые подразделения Северной Кореи, при поддержке российских морпехов и пехоты, за три часа выбили украинские войска из поселка Плехово и прилегающих посадок. Соответствующие кадры публикует telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Штурмовики КНДР за три часа выбили оккупантов из Плехово в Курской области», — говорится в публикации канала. Воспользовавшись неблагоприятными метеоусловиями, противник оказался лишен возможности применять беспилотные летательные аппараты, что позволило продолжить продвижение в направлении населенного пункта Гуево. На опубликованных кадрах видно, как бойцы, после ожесточенного сражения, эвакуируют раненых товарищей и продолжают зачистку территории.
Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе прямого эфира на телеканале «Россия 24» официально сообщил об участии войск КНДР в освобождении Курской области. По словам Герасимова, представители Корейской народной армии, действующие совместно с российскими военными, продемонстрировали высокий уровень профессиональной подготовки, проявили мужество и выдержку в ходе выполнения поставленных задач.
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