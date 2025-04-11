Возил звезд, кошмарил коммерсантов: как громили скандального экс-лидера свердловской ОПГ

В Екатеринбурге бандиты Клока грабили коммерсантов и захватывали активы

12 апреля 2025 в 14:12 Размер текста - 17 +

Михаил Клок считался большим авторитетом, но его сразила болезнь (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Криминальная хроника Екатеринбурга Михаила Клока некоторые ошибочно называют лидером екатеринбургской ОПГ «Центр». В действительности же у него была своя группировка, которая работала на «центровых». Клока силовики громили несколько раз, сейчас его пытаются отправить за решетку по делу о заказном убийстве предпринимателя. При этом бывшего авторитета сразила тяжелая болезнь, что может позволить ему избежать суда. О том, чем известен Клок, URA.RU рассказали бывшие правоохранители и его друзья. Первые деньги Клок умел собирать вокруг себя людей, говорят друзья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Клок родился в 1969 году, проживал на ЖБИ. Первый заработок ему приносила игра в карты, сказал товарищ Клока. «В юности он уже был в компании. Не сказать, что они были уголовниками, скорее, просто такой шпаной», — говорит собеседник агентства. В «девяностые» Клок стал возить элитные иномарки с Прибалтики и Польши. Машины перепродавались в России. Михаил делал на этом солидную выручку, уверяет его друг. «Потом мы начали продавать гидролизный спирт с заводов и продавать коммерсантам из Азербайджана. Покупали оптом, продавали по приличной марже (1-7% на сделке) в рознь», — вспоминает собеседник. «Клок умел дружить. Он всегда мог постоять за себя, вписывался за товарища. Но умел он и враждовать. Если ему кто-то переходил дорогу, то он делал все, чтобы человеку было плохо», — отметил другой друг. Ему, в частности, Клок запомнился тем, что в 93-м поспособствовал тому, чтобы в Екатеринбург приехали звезды российской эстрады. «Ирина Аллегрова, Игорь Николаев, Алла Пугачева. Их выступления были в «Космосе», — сказал он. Алла Пугачева и Михаил Клок (справа) Фото: читатель URA.RU Бандит Друзья Клока неохотно делятся тем, как конкретно он связал свою жизнь с криминалом (потому что сами были связаны с этим). По одной из версий, к «центровым» Клок попал, когда один из них помог ему решить его конфликт с неким авторитетом. Бывший сотрудник свердловского отдела по борьбе с организованной преступностью Леонид (имя изменено) рассказал URA.RU, что группировка Клока была создана в 1999 году. «В нее входили Алексей Добротворский (Добрый), Михаил Потапов, Леонид Коток, Евгений Павленков, Александр Смирнов и другие. Многие из них были осуждены, либо скончались», — заявил экс-оперативник. Банда Клока грабила коммерсантов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Члены банды занимались разбоями, грабежами и нападениями на коммерсантов (вымогали деньги или принуждали к крышеванию). Кроме того, говорит Леонид, преступники совершили налеты на несколько строительных компаний и украли технику и оборудование. Примерный ущерб около семи миллионов рублей. «Клок не был исполнителем. Он не такого уровня человек. Организовать мог, а чтобы самому что-то сделать своими руками — нет. Статус у него был другой», — описал авторитета бывший сотрудник регионального УФСБ Иван (имя изменено). Отдельно собеседник выделил литовского киллера Ромаса Замольскиса, который, по его словам, тоже был близок к Клоку: «Замольскиса они уберегали от нашего взора. Мы даже думали, что у него паспорт поддельный, и что сам он не тот, за кого себя выдает». Одним из тяжких криминальных эпизодов в деле банды Клока стало покушение на бизнесмена Александра Касьянова в 2004 году. По версии следствия, у него был конфликт с владельцем «Уралтрансбанка» Валерием Заводовым из-за крупных долгов. И тот якобы предложил членам группировки расправиться с Касьяновым. Они бросили в дом предпринимателя боевую гранату, но он и его супруга отделались легкими ранениями. По данным источника URA.RU, Клок был осужден за создание ОПГ. А в 2016-м получил четыре года в колонии за другие эпизоды. База на Комсомольской За этот актив до сих пор продолжается война. Считается, что контроль над базой сам Клок якобы получил незаконно. «Получилось так. Сначала приняли Добротворского за убийство кого-то из федулевских (речь о рейдере Павле Федулеве — прим. ред.). И Добрый всех сдал. Он сделал это, потому что его компаньоны кинули. Изначально у них был договор, что они продадут базу, а деньги поделят на всех. Но ему отказались платить. В итоге Добрый написал заявление и все вскрылось», — вспоминает бывший чекист. Сейчас база принадлежит Александру Горбунову Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Друг Клока сказал URA.RU, что был рад, когда узнал, что Клок получил базу. «Он тогда говорил, что хочет заниматься бизнесом, легальным. Развиваться хочет. Мне было приятно видеть, что человек отходит от сомнительных схем», — объяснил собеседник. Попав в колонию, Клок потерял контроль над базой. Там он, по версии следствия, под давлением бей-бригады переписал ее на Александра Горбунова — авторитетного бизнесмена, которого называют участником скандалов, связанных с захватами предприятий. В числе тех, кто принудил Клока отдать актив, были Вячеслав Ващенко, Александр Коробков, Артем Кириллов, Алексей Протасов и Георгий Ангельчев. Они попали под суд в 2017-м. В прошлом году все, кроме Ангельчева (скрылся от суда) получили тюремные сроки по статье 163 УК РФ. По данным URA.RU, Кириллов и Протасов ушли на российскую спецоперацию на Украине. Убийство Зубакина Насими Мамедова дважды оправдывали по уголовному делу Фото: Илья Московец © URA.RU Алексея Зубакина убили в 2000 году. В рамках расследования этого дела Клок был задержан весной 2022 года. Вместе с ним силовики поймали Дмитрия Дейча (уже умер) и Насими Мамедова. Последний раньше был водителем Клока. Следователи считали, что бизнес-партнер Зубакина — Дейч — заказал расправу над ним. Он передал 15 тысяч долларов и попросил устранить оппонента. И Клок, и Мамедов свою вину отрицают. В итоге следствие сделало Насими исполнителем преступления. Его судили уже дважды. И оба раза присяжные приходили к выводу, что он не виноват (последний раз это было в марте прошлого года). Однако решение не устояло в вышестоящей инстанции. Скоро Мамедова будут судить в третий раз. Разбирательство над Клоком проходит в Кировском райсуде. Ему вменили пособничество в убийстве. Процессы приостановили уже во второй раз — из-за плохого состояния здоровья Клока. Болезнь Михаил Клок лежит в больнице в Москве Фото: Илья Московец © URA.RU Говорят, серьезные проблемы со здоровьем у Клока начались в 2021 году. «Мне позвонила его подруга, сказала, что Мише плохо. Он шел на посадку в самолет, а его ударил приступ. Это было в Анапе, там никакой квалифицированной медицинской помощи. Компанией мы собрали деньги и перевезли его в Москву, чтобы он был под присмотром хороших врачей. Борт стоил довольно дорого, но нам было важно помочь другу. Мише сделали операцию. Знаю, что тогда для него заказывали какой-то протез из Франции», — сказал близкий друг Клока. Сейчас Михаил продолжает лечение. Недавно ему снова провели операцию. Скоро ожидается еще одна. Он лежит в одной из больниц Москвы. «Мишу я всегда агитировал заниматься спортом. Я сам не вылезал из спортзала, но ему было интересней покурить кальян. К сожалению, сейчас все это с ним и происходит», — считает собеседник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Михаила Клока некоторые ошибочно называют лидером екатеринбургской ОПГ «Центр». В действительности же у него была своя группировка, которая работала на «центровых». Клока силовики громили несколько раз, сейчас его пытаются отправить за решетку по делу о заказном убийстве предпринимателя. При этом бывшего авторитета сразила тяжелая болезнь, что может позволить ему избежать суда. О том, чем известен Клок, URA.RU рассказали бывшие правоохранители и его друзья. Клок родился в 1969 году, проживал на ЖБИ. Первый заработок ему приносила игра в карты, сказал товарищ Клока. «В юности он уже был в компании. Не сказать, что они были уголовниками, скорее, просто такой шпаной», — говорит собеседник агентства. В «девяностые» Клок стал возить элитные иномарки с Прибалтики и Польши. Машины перепродавались в России. Михаил делал на этом солидную выручку, уверяет его друг. «Потом мы начали продавать гидролизный спирт с заводов и продавать коммерсантам из Азербайджана. Покупали оптом, продавали по приличной марже (1-7% на сделке) в рознь», — вспоминает собеседник. «Клок умел дружить. Он всегда мог постоять за себя, вписывался за товарища. Но умел он и враждовать. Если ему кто-то переходил дорогу, то он делал все, чтобы человеку было плохо», — отметил другой друг. Ему, в частности, Клок запомнился тем, что в 93-м поспособствовал тому, чтобы в Екатеринбург приехали звезды российской эстрады. «Ирина Аллегрова, Игорь Николаев, Алла Пугачева. Их выступления были в «Космосе», — сказал он. Друзья Клока неохотно делятся тем, как конкретно он связал свою жизнь с криминалом (потому что сами были связаны с этим). По одной из версий, к «центровым» Клок попал, когда один из них помог ему решить его конфликт с неким авторитетом. Бывший сотрудник свердловского отдела по борьбе с организованной преступностью Леонид (имя изменено) рассказал URA.RU, что группировка Клока была создана в 1999 году. «В нее входили Алексей Добротворский (Добрый), Михаил Потапов, Леонид Коток, Евгений Павленков, Александр Смирнов и другие. Многие из них были осуждены, либо скончались», — заявил экс-оперативник. Члены банды занимались разбоями, грабежами и нападениями на коммерсантов (вымогали деньги или принуждали к крышеванию). Кроме того, говорит Леонид, преступники совершили налеты на несколько строительных компаний и украли технику и оборудование. Примерный ущерб около семи миллионов рублей. «Клок не был исполнителем. Он не такого уровня человек. Организовать мог, а чтобы самому что-то сделать своими руками — нет. Статус у него был другой», — описал авторитета бывший сотрудник регионального УФСБ Иван (имя изменено). Отдельно собеседник выделил литовского киллера Ромаса Замольскиса, который, по его словам, тоже был близок к Клоку: «Замольскиса они уберегали от нашего взора. Мы даже думали, что у него паспорт поддельный, и что сам он не тот, за кого себя выдает». Одним из тяжких криминальных эпизодов в деле банды Клока стало покушение на бизнесмена Александра Касьянова в 2004 году. По версии следствия, у него был конфликт с владельцем «Уралтрансбанка» Валерием Заводовым из-за крупных долгов. И тот якобы предложил членам группировки расправиться с Касьяновым. Они бросили в дом предпринимателя боевую гранату, но он и его супруга отделались легкими ранениями. По данным источника URA.RU, Клок был осужден за создание ОПГ. А в 2016-м получил четыре года в колонии за другие эпизоды. За этот актив до сих пор продолжается война. Считается, что контроль над базой сам Клок якобы получил незаконно. «Получилось так. Сначала приняли Добротворского за убийство кого-то из федулевских (речь о рейдере Павле Федулеве — прим. ред.). И Добрый всех сдал. Он сделал это, потому что его компаньоны кинули. Изначально у них был договор, что они продадут базу, а деньги поделят на всех. Но ему отказались платить. В итоге Добрый написал заявление и все вскрылось», — вспоминает бывший чекист. Друг Клока сказал URA.RU, что был рад, когда узнал, что Клок получил базу. «Он тогда говорил, что хочет заниматься бизнесом, легальным. Развиваться хочет. Мне было приятно видеть, что человек отходит от сомнительных схем», — объяснил собеседник. Попав в колонию, Клок потерял контроль над базой. Там он, по версии следствия, под давлением бей-бригады переписал ее на Александра Горбунова — авторитетного бизнесмена, которого называют участником скандалов, связанных с захватами предприятий. В числе тех, кто принудил Клока отдать актив, были Вячеслав Ващенко, Александр Коробков, Артем Кириллов, Алексей Протасов и Георгий Ангельчев. Они попали под суд в 2017-м. В прошлом году все, кроме Ангельчева (скрылся от суда) получили тюремные сроки по статье 163 УК РФ. По данным URA.RU, Кириллов и Протасов ушли на российскую спецоперацию на Украине. Алексея Зубакина убили в 2000 году. В рамках расследования этого дела Клок был задержан весной 2022 года. Вместе с ним силовики поймали Дмитрия Дейча (уже умер) и Насими Мамедова. Последний раньше был водителем Клока. Следователи считали, что бизнес-партнер Зубакина — Дейч — заказал расправу над ним. Он передал 15 тысяч долларов и попросил устранить оппонента. И Клок, и Мамедов свою вину отрицают. В итоге следствие сделало Насими исполнителем преступления. Его судили уже дважды. И оба раза присяжные приходили к выводу, что он не виноват (последний раз это было в марте прошлого года). Однако решение не устояло в вышестоящей инстанции. Скоро Мамедова будут судить в третий раз. Разбирательство над Клоком проходит в Кировском райсуде. Ему вменили пособничество в убийстве. Процессы приостановили уже во второй раз — из-за плохого состояния здоровья Клока. Говорят, серьезные проблемы со здоровьем у Клока начались в 2021 году. «Мне позвонила его подруга, сказала, что Мише плохо. Он шел на посадку в самолет, а его ударил приступ. Это было в Анапе, там никакой квалифицированной медицинской помощи. Компанией мы собрали деньги и перевезли его в Москву, чтобы он был под присмотром хороших врачей. Борт стоил довольно дорого, но нам было важно помочь другу. Мише сделали операцию. Знаю, что тогда для него заказывали какой-то протез из Франции», — сказал близкий друг Клока. Сейчас Михаил продолжает лечение. Недавно ему снова провели операцию. Скоро ожидается еще одна. Он лежит в одной из больниц Москвы. «Мишу я всегда агитировал заниматься спортом. Я сам не вылезал из спортзала, но ему было интересней покурить кальян. К сожалению, сейчас все это с ним и происходит», — считает собеседник.