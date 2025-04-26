РФ не может вернуть полсотни жителей Курской области, несмотря на освобождение

На фоне полного освобождения Курской области от боевиков ВСУ уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова напомнила о необходимости вернуть домой 52 жителей региона, удерживаемых Украиной. По словам омбудсмена, действия киевских властей по удерживанию мирного населения на своей территории нарушают международные нормы.
«До сих пор 52 жителя области, вывезенных украинскими военными, удерживаются киевским режимом в нарушение международных норм и принципов, справедливости и человечности», — написала Москалькова в своем telegram-канале. Ее пост посвящен полному освобождению Курской области от украинских военных.
О полном освобождении атакованного российского региона стало известно 26 апреля. В своем докладе президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба ВС РФ заявил о полном разгроме украинских вооруженных формирований в Курской области. По словам представителя МИД России Марии Захаровой, вслед за российским регионом будут освобождены все остальные субъекты РФ, находящиеся под контролем Украины.
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