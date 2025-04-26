Арестован отец фигуристок, избивший тренера в Екатеринбурге

27 апреля 2025 в 14:38 Размер текста - 17 +

Решение принял Октябрьский районный суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал Адониса Мироева, напавшего на тренера по фигурному катанию Михаила Слободчикова после того, как его дочь осталась без призового места на соревнованиях. Об этом URA.RU рассказала адвокат потерпевшего Юлия Бакун. «Суд удовлетворил ходатайство следствия. Под стражей Мироев будет до 23 июня», — сообщила Бакун. Инцидент произошел 23 апреля. В Федерации фигурного катания Свердловской области говорили, что Мироев — отец троих фигуристок — и раньше хамил тренерам, угрожал им расправой. Слободчикова он избил спустя несколько дней после соревнований — огорчившись, что его дочь не выиграла. На ситуацию обратила внимание заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, которая призвала наказать буйного свердловчанина. Следователи возбудили дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал Адониса Мироева, напавшего на тренера по фигурному катанию Михаила Слободчикова после того, как его дочь осталась без призового места на соревнованиях. Об этом URA.RU рассказала адвокат потерпевшего Юлия Бакун. «Суд удовлетворил ходатайство следствия. Под стражей Мироев будет до 23 июня», — сообщила Бакун. Инцидент произошел 23 апреля. В Федерации фигурного катания Свердловской области говорили, что Мироев — отец троих фигуристок — и раньше хамил тренерам, угрожал им расправой. Слободчикова он избил спустя несколько дней после соревнований — огорчившись, что его дочь не выиграла. На ситуацию обратила внимание заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, которая призвала наказать буйного свердловчанина. Следователи возбудили дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство).