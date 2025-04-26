26 апреля 2025

«Макдональдс» прокомментировал новости о возвращении в Россию

«Макдональдс» пообещал украинцам, что не собирается возвращаться в Россию
© Служба новостей «URA.RU»
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Компания «Макдональдс» заявила, что не планирует возвращение в Россию
Компания «Макдональдс» заявила, что не планирует возвращение в Россию Фото:

Компания «Макдональдс» заявила, что регистрация товарного знака в России не связана с планами о возвращении на российский рынок. Об этом говорится в официальных соцсетях бренда. 

«Мы зарегистрировали товарный знак в России, чтобы защитить наш бренд и предотвратить использование наших торговых марок сторонними бизнесами. Наша позиция остается четкой и неизменной», — оправдались представители компании в аккаунте соцсети X на украинском языке. 

Ранее российский бизнес «Макдональдса» был официально продан, а на смену сети пришла компания «Вкусно и точка». Эксперты отмечают, что регистрация товарного знака не связана с планами возвращения бренда в Россию, а служит защитой интеллектуальных прав корпорации. Заявка на регистрацию сейчас рассматривается Роспатентом, и вероятность ее одобрения оценивается как высокая.

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Компания «Макдональдс» заявила, что регистрация товарного знака в России не связана с планами о возвращении на российский рынок. Об этом говорится в официальных соцсетях бренда.  «Мы зарегистрировали товарный знак в России, чтобы защитить наш бренд и предотвратить использование наших торговых марок сторонними бизнесами. Наша позиция остается четкой и неизменной», — оправдались представители компании в аккаунте соцсети X на украинском языке.  Ранее российский бизнес «Макдональдса» был официально продан, а на смену сети пришла компания «Вкусно и точка». Эксперты отмечают, что регистрация товарного знака не связана с планами возвращения бренда в Россию, а служит защитой интеллектуальных прав корпорации. Заявка на регистрацию сейчас рассматривается Роспатентом, и вероятность ее одобрения оценивается как высокая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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