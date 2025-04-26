«Макдональдс» прокомментировал новости о возвращении в Россию

Компания «Макдональдс» заявила, что регистрация товарного знака в России не связана с планами о возвращении на российский рынок. Об этом говорится в официальных соцсетях бренда.
«Мы зарегистрировали товарный знак в России, чтобы защитить наш бренд и предотвратить использование наших торговых марок сторонними бизнесами. Наша позиция остается четкой и неизменной», — оправдались представители компании в аккаунте соцсети X на украинском языке.
Ранее российский бизнес «Макдональдса» был официально продан, а на смену сети пришла компания «Вкусно и точка». Эксперты отмечают, что регистрация товарного знака не связана с планами возвращения бренда в Россию, а служит защитой интеллектуальных прав корпорации. Заявка на регистрацию сейчас рассматривается Роспатентом, и вероятность ее одобрения оценивается как высокая.
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