На одной из позиций украинских военных в Дзержинске (ДНР) российские штурмовики обнаружили цех по сборке дронов-камикадзе. Об этом доложил боец 51-ой армии с позывным «Каскад».
«Нам попался кустарный цех по сборке FPV (ударные дроны — прим. URA.RU). БПЛА собирали прямо там, снаряжали и, видимо, оттуда же — летали. Большие FPV, с нагрузкой где-то 7-8 кг, потому что винты здоровые. Единственное, что мы не успели, — нормально все рассмотреть. Комнату быстро „разобрали“ (уничтожили — прим. URA.RU) с танка», — цитирует штурмовика ВС РФ РИА Новости.
Российские военные выдавили ВСУ из Курской области за пределы государственных границ 26 апреля. За сутки до этого украинские боевики выпустили более 130 беспилотников по одной только Белгородской области, отмечает «Национальная служба новостей». Ранее ВС России поразили цеха неприятеля по производству взрывчатки в Запорожской области, пишет RT.
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