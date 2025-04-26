26 апреля 2025

Появилось фото бойцов КНДР, воевавших за освобождение Курской области

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В интернете появилось фото бойцов из КНДР с георгиевскими лентами на форме
В интернете появилось фото бойцов из КНДР с георгиевскими лентами на форме Фото:
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ВС России полностью выдавили ВСУ из Курской области

В интернете появилось фото бойцов из КНДР, участвовавших в освобождении Курской области от украинских войск. На это обратил внимание военный блогер Борис Рожин.

«Бойцы из Северной Кореи участвовавшие в освобождении Курской области», — говорится в telegram-канале Рожина. На снимке шестеро военных позируют на фоне деревьев, а на их шлемах видна георгиевская лента. 

Ранее в telegram-каналах сообщалось, что специальные штурмовые подразделения КНДР при поддержке российских военных за три часа выбили украинские войска из поселка Плехово в Курской области. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов официально подтверждал участие бойцов КНДР в освобождении региона, отмечая их профессионализм и взаимодействие с российскими подразделениями.

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В интернете появилось фото бойцов из КНДР, участвовавших в освобождении Курской области от украинских войск. На это обратил внимание военный блогер Борис Рожин. «Бойцы из Северной Кореи участвовавшие в освобождении Курской области», — говорится в telegram-канале Рожина. На снимке шестеро военных позируют на фоне деревьев, а на их шлемах видна георгиевская лента.  Ранее в telegram-каналах сообщалось, что специальные штурмовые подразделения КНДР при поддержке российских военных за три часа выбили украинские войска из поселка Плехово в Курской области. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов официально подтверждал участие бойцов КНДР в освобождении региона, отмечая их профессионализм и взаимодействие с российскими подразделениями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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