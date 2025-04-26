В сторону Израиля вылетела ракета из Йемена

Из Йемена в сторону Израиля была выпущена ракета, которую удалось перехватить без жертв и разрушений. Об этом сообщили в ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля). После обнаружения ракетного запуска в нескольких районах страны, в том числе в Мертвом море и Вади Араба, сработали системы оповещения и были включены сирены.
«ЦАХАЛ обнаружил запуск ракеты из Йемена в направлении израильской территории, системы противовоздушной обороны работают для перехвата угрозы. Общественности предписано следовать указаниям командования тыла», — сообщила Армия обороны Израиля в своем telegram-канале. Там же уточнили, что военные оперативно отреагировали на угрозу, предотвратив возможные последствия атаки.
В связи с запуском ракеты с территории Йемена в нескольких регионах Израиля были зафиксированы сигналы воздушной тревоги. Жителям городов, находящихся в районах Мертвого моря и Вади Араба, рекомендовали оставаться в убежищах не менее 10 минут после срабатывания сирен.
По данным военных, обстановка остается под контролем, угрозы для населения на данный момент нет. Противоракетная оборона успешно перехватила выпущенный из Йемена снаряд до его пересечения израильской границы.
Ранее в Йемене Хуситы совершили масштабную ракетную атаку по Израилю. В центральных регионах Израиля, включая Тель-Авив и Иерусалим, были прозвучали сигналы воздушной тревоги, передает RT.
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