ВСУ после утраты позиций в ДНР доставляли дронами сигареты и шоколад ВС России

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Украинский дрон «Баба-яга» регулярно привозил сигареты и шоколадки российским бойцам в Торецке
Украинский дрон «Баба-яга» регулярно привозил сигареты и шоколадки российским бойцам в Торецке Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский беспилотник «Баба-Яга» по ошибке снабжал сигаретами и шоколадом российских штурмовиков, которые заняли позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Дзержинске (украинское название — Торецк) в ДНР. Об этом сообщил штурмовик 51-й армии ВС РФ с позывным Каскад.

По словам бойца, в ходе боя российские военные взяли в плен четырех украинских мобилизованных полицейских стрелков с помощью одной гранаты. Украинские военнопленные находились на позиции вместе с российскими бойцами, которые не давали им возможности доложить своему руководству о сдаче в плен. «Поэтому „Баба Яга“ регулярно привозила, сбрасывала снабжение на позиции и кормила наших пацанов. Курили сигареты, пили воду», — заявил Каскад. Его слова приводит РИА Новости.

Он добавил, что снабжение от ВСУ с помощью беспилотника поступало бесперебойно. Штурмовики продолжали уничтожать украинских боевиков, получая через БПЛА не только воду и сигареты, но и шоколад. Подобные ситуации, по словам бойца, происходят из-за того, что украинские операторы дронов не знали о смене контроля над позицией.

Ранее российские военные уже сообщали о противостоянии с украинскими дронами «Баба-Яга». Эти беспилотники способны нести тяжелые боеприпасы и применяются для снабжения и атаки позиций. В конце марта военнослужащий разведвзвода БПЛА с позывным «Рис» сообщил, что их легкий коптер смог сбить бронированный дрон ВСУ, уничтожив его винт.

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Украинский беспилотник «Баба-Яга» по ошибке снабжал сигаретами и шоколадом российских штурмовиков, которые заняли позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Дзержинске (украинское название — Торецк) в ДНР. Об этом сообщил штурмовик 51-й армии ВС РФ с позывным Каскад. По словам бойца, в ходе боя российские военные взяли в плен четырех украинских мобилизованных полицейских стрелков с помощью одной гранаты. Украинские военнопленные находились на позиции вместе с российскими бойцами, которые не давали им возможности доложить своему руководству о сдаче в плен. «Поэтому „Баба Яга“ регулярно привозила, сбрасывала снабжение на позиции и кормила наших пацанов. Курили сигареты, пили воду», — заявил Каскад. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что снабжение от ВСУ с помощью беспилотника поступало бесперебойно. Штурмовики продолжали уничтожать украинских боевиков, получая через БПЛА не только воду и сигареты, но и шоколад. Подобные ситуации, по словам бойца, происходят из-за того, что украинские операторы дронов не знали о смене контроля над позицией. Ранее российские военные уже сообщали о противостоянии с украинскими дронами «Баба-Яга». Эти беспилотники способны нести тяжелые боеприпасы и применяются для снабжения и атаки позиций. В конце марта военнослужащий разведвзвода БПЛА с позывным «Рис» сообщил, что их легкий коптер смог сбить бронированный дрон ВСУ, уничтожив его винт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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