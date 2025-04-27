Лавров: Трамп сказал правду про Крым

Президент США Дональд Трамп был прав, говоря о том, что Крым был утрачен Украиной много лет назад. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, отметив, что американский лидер дал объективную оценку ситуации вокруг полуострова.
«Дело не в том, нравится или не нравится. Суть в том, что он (президент США Дональд Трамп — прим. URA.RU) сказал правду», — заявил Лавров, комментируя апрельское высказывание Трампа о Крыме. Его слова приводит телекомпания CBS.
Также министр подчеркнул, что Россия не ведет переговоры о целостности своей территории, и президент США это понимает. Глава МИД также напомнил, что вопрос принадлежности Крыма для России считается решенным: «Это дело решенное», — отметил он.
Лавров также обратил внимание на позицию украинского лидера Владимира Зеленского, который продолжает утверждать, что Крым находится в составе Украины согласно конституции страны. При этом глава МИД России указал на то, что этот документ помимо принадлежности полуострова гарантирует свободное развитие и защиту русского языка и других языков национальных меньшинств на Украине, а также развитие этнической, культурной и религиозной идентичности всех народов. Лавров подчеркнул, что западные страны редко упоминают эти положения конституции Украины в контексте прав человека, акцентируя внимание исключительно на вопросах территориальной целостности.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Дональд Трамп согласен с позицией Владимира Путина по вопросу принадлежности Крыма, отмечая, что Украина потеряла полуостров много лет назад. По словам Пескова, заявления Трампа полностью соответствуют позиции России, которая неоднократно подчеркивала, что вопрос статуса Крыма для нее закрыт.
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