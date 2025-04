Один полуостров поссорил Трампа, Зеленского и Европу: почему на Западе снова заговорили о признании Крыма

WP: США сорвали переговоры с Украиной после отказала признавать Крым российским

25 апреля 2025

Позиция по принадлежности Крыма вносит раздор в ряды мировых политиков, не давая завершить украинский конфликт Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта Американские власти прекратили переговоры с Украиной после того, как Киев отказался признать Крым территорией России, утверждает газета The Washington Post. В частности, украинский лидер Владимир Зеленский ранее сообщил, что это «территория народа Украины». Российские политики раскритиковали его за подобное заявление. Страны Европы также сообщили США, что не поддержат признание Крыма за Россией. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз (ЕС) никогда этого не сделает. Однако в администрации Белого дома считают, что для достижения мира на Украине это один из весомых аргументов в переговорах. Как один полуостров перессорил мировых политиков — подробности в материале URA.RU. Позиция США и Трампа по Крыму О том, что администрация президента США Дональда Трампа может рассмотреть возможность признания Крыма частью России в рамках переговоров по урегулированию украинского конфликта впервые стало известно несколько дней назад. По информации телеканала CNN, внутри администрации президента данный тезис является одним из ключевых для решения украинского конфликта. После встречи в Лондоне, которая не привела к конкретным договоренностям, Трамп публично раскритиковал Зеленского за его позицию по Крыму. Глава Белого дома подчеркнул, что подобные заявления мешают мирным переговорам с Россией. Трамп отметил, что Украина давно утратила контроль над полуостровом. Лондонские мирные переговоры ухудшились, поскольку Киев отверг план США признать Крым российским Фото: Создано в Midjourney © URA.RU The Washington Post отмечает, что такая реакция Трампа и срыв переговоров в Лондоне связаны именно с нежеланием Киева признать Крым российским, как это и есть на самом деле. Впоследствии стало известно, что в переговорах планировалось участие делегаций от Великобритании, Франции, Соединенных Штатов Америки, Германии и Украины. Однако министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и государственный секретарь США Марко Рубио приняли решение не присутствовать на этом мероприятии как раз из-за позиции Киева. Одновременно с этим в американском издании Politico появилась информация, что США предлагают отменить антироссийские санкции и признать Крыма российским. В публикации говорится о том, что администрация Трампа хочет сосредоточиться на плане мирного соглашения президента, представленном Украине как вариант «либо принимай, либо уходи». Трамп не смог ответить, признает ли он Крым российским Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian Однако позже Трамп уклонился от ответа на вопрос о признании Крыма российским. Он заявил, что просто хочет, чтобы украинский конфликт уже закончился. Американский инвестор и советник по вопросам искусственного интеллекта и криптовалют Дэвид Сакс выразил мнение, что Зеленскому будет проще всего отказаться от притязаний на Крым из-за отсутствия военных и политических возможностей вернуть полуостров. Позиция Зеленского Позиция Зеленского стала известна накануне переговоров в Лондоне. Он на пресс-конференции заявил, что юридически Украина никогда не признает потерю Крыма. По словам Зеленского, это «вне Конституции Украины». Зеленский отказался признать Крым российским Фото: Официальный сайт президента Украины «Не про что говорить — это вне нашей Конституции. Это наша территория, территория народа Украины», — считает Зеленский. При этом он не считается с тем фактом, что на референдуме о присоединении полуострова к РФ большинство жителей Крыма проголосовали положительно. Это произошло еще в 2014 году, за восемь лет до начала спецоперации. Что говорят в Кремле и российские политики о позиции Зеленского Комментарий Пескова В Кремле отказались комментировать нюансы переговоров с США по мирному урегулированию украинского конфликта. Где, в частности, касались темы международного признания Крыма частью России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что «отдельные возможные элементы урегулирования не будут обсуждаться публично». Комментарий Медведева Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказал одобрение по поводу высказываний президента США Дональда Трампа, который подверг критике позицию главы Украины Владимира Зеленского относительно вопроса Крыма. Он также выразил надежду на то, что европейские политики услышат заявление главы Белого дома. Комментарий Цекова Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков рассказал, что Зеленский опасается признать Крым частью России, поскольку стремится сохранить свои позиции на предстоящих президентских выборах. Поэтому, считает Цеков, украинский лидер сделает все, чтобы понравиться избирателям. Комментарий Захаровой Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что Зеленский нарушил проведение лондонского раунда переговоров по урегулированию ситуации на Украине, фактически прервав развивающийся мирный процесс. Его отказ признать Крым частью Российской Федерации, по словам Захаровой, вновь свидетельствует о его нежелании идти на компромиссы. Заявления Евросоюза о Крыме По информации Financial Times, ссылающейся на заявления высокопоставленных представителей европейских властей, Европа довела до сведения администрации Трампа свою позицию о невозможности признания российского суверенитета над Крымом. Один из источников издания подчеркнул, что ведущие европейские столицы считают необходимым убедить Вашингтон воздержаться от одностороннего признания полуострова частью России. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ В США раскрыли, почему Европе невыгодно, чтобы Крым был российским Столицы европейских государств не поддержат возможное признание Крыма российской территорией со стороны Соединенных Штатов, а также не одобрят попытки оказать давление на Киев с целью добиться согласия на подобные условия. Кроме того, страны Европы намерены последовательно отстаивать свою позицию, заключающуюся в отказе принимать какие-либо решения по вопросу суверенитета Украины, которые не соответствуют позиции Владимира Зеленского. Помимо этого, руководитель европейской дипломатии Кая Каллас подчеркнула, что ЕС не намерен признавать Крым частью России. Она также обратилась к Соединенным Штатам с призывом усилить давление на Москву. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

