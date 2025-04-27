Лавров: Путин поддержал предложение США установить 30-дневное прекращение огня

Президент России Владимир Путин поддержал предложение США о 30-дневном прекращении огня при условии, что не будут повторены ошибки прошлых лет, когда Киев несколько раз нарушал соглашения после их подписания. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Что касается прекращения огня и призыва остановиться, то президент России Владимир Путин сразу же поддержал предложение президента США Дональда Трампа, сделанное несколько недель назад, установить 30-дневное прекращение огня при условии, что мы не повторим ошибок последних десяти лет, когда были подписаны соглашения, а Украина нарушила их при поддержке и поощрении со стороны администрации (экс-президента США — ред.) Джо Байдена и европейских стран», — заявил Лавров в интервью телеканалу CBS.
Глава внешнеполитического ведомства также добавил, что Владимир Путин нацелен на прекращение огня, однако ожидает гарантий того, что перемирие не будет использовано для усиления Вооруженных сил Украины и что поставки западного оружия должны быть прекращены. По словам Лаврова, Россия продолжит наносить удары только по военным объектам до достижения соответствующих договоренностей.
Ранее Россия уже объявляла о временном прекращении огня, например, в апреле 2024 года по случаю Пасхи, а также поддерживала предложения о перемирии при определенных условиях. Однако, по заявлениям Москвы, Киев неоднократно нарушал эти договоренности. В июне 2024 года Россия также предлагала немедленное прекращение огня при условии вывода украинских войск и отказа от вступления в НАТО, но украинская сторона не дала ответа.
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