Раненных в Йемене российских моряков доставили в больницу Саны

Трех российских моряков, получивших ранения в результате авиаудара ВВС США по танкеру Seven Pearls в порту Йемена, эвакуировали на лечение в столицу страны — Сану. Об этом сообщили члены экипажа судна.
«Трое раненых российских моряков с танкера Seven Pearls, который попал под удар авиации США в порту Йемена, перевезли на лечение в столицу Сану», — передает РИА Новости слова членов экипажа. По их данным, после удара пострадавший танкер был вынужден отойти от причала из-за опасений повторных атак. Несмотря на сложившуюся ситуацию, администрация порта пока не дает разрешения на выход судна из акватории.
США в ночь с 17 на 18 апреля нанесли авиаудар по порту Рас-Иса на западе Йемена. В результате пострадали три российских моряка Роман Кашпор, Игорь Казаченко и Артем Ванин: один получил ранения средней степени тяжести, двое — легкие травмы. На борту судна находились 21 россиянин, один гражданин Украины и трое охранников из Индии. По данным Центрального командования ВС США, удары были направлены на уничтожение порта и лишение хуситов незаконных доходов от топлива, передает MK.RU.
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