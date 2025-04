Появились кадры погрома на судне, где российские моряки были под прицелом США

Удар по порту Йемена нанес значительный ущерб судну с россиянами на борту Фото: Илья Московец © URA.RU Появились кадры с судна Seven Pearls с российским экипажем, которое пострадало от атаки по порту Рас-Иса в Йемене, сообщили журналисты. Ранее сообщалось, что в результате атаки пострадало три россиянина. На кадрах видно, как у судна повыбивало окна, на полу разбросаны множественные осколки. Стены внутри Seven Pearls также пострадали, их повредило осколками. Один из российских моряков заявил, что атака по судну продолжается. «В ту ночь уничтожили полностью порт. Несмотря на это, нас не отвязали и оставили в порту. В течение трех дней не прекращаются атаки с 22:00. Мы хотим просто вернуться живыми домой к семьям», — рассказал один из членов экипажа судна Seven Pearls в беседе с telegram-каналом Shot. Один российский гражданин получил ранения средней степени тяжести, еще двое — легкие травмы. отмечается, что во время атаки пострадали Роман Кашпур (ему требуется операция на глаз), Игорь Казаченко и Артем Ванин (у них легкие ранения). Всего на борту судна находились 25 человек: 21 гражданин России, один гражданин Украины и трое охранников из Индии. Ранее сообщалось, что три российских моряка получили ранения в результате авиаударов, нанесенных США по порту Рас-Иса на западе Йемена. Они находились на борту нефтяного танкера. По словам министра иностранных дел и экспатрианта правительства хуситов, созданного движением «Ансар Алла», Джамаля Амира, целью налетов было помешать судну выгрузить партию нефти.

