США ударили по кораблю с российскими моряками: что известно о пострадавших, фото разрушений

Появились кадры судна, на котором моряки из РФ пережили удар США по Йемену

27 апреля 2025 в 14:13 Размер текста - 17 +

США в ночь с 17 на 18 апреля нанесли авиаудар по порту Рас-Иса на западе Йемена. Ранения получили три российских моряка, которые находились на борту нефтяного танкера Seven Pearls, прибывшего на отгрузку продукта. В сети появились кадры с танкера, который пострадал в момент удара по порту. Что известно о произошедшем, кто пострадал, какие разрушения нанес удар США — в материале URA.RU. Удар по порту Рас-Иса в Йемене Уничтожение Рас-Иса В ночь на 18 апреля в Центральном командовании вооруженных сил США сообщили, что американские военные уничтожили порт Рас-Иса в Йемене, контролируемый хуситами. Сообщается, что удар нанесли по «источнику топлива для террористов-хуситов». Пострадавшие Сообщалось, что в результате ударов в порту погибли 22 человека, среди которых пять фельдшеров. Еще около 30 человек получили ранения. Позже Al Jazeera сообщил, что погибли по меньшей мере 80 человек, более 150 получили ранения. Позже стало известно, что ранения получили несколько российских моряков. Они находились на борту нефтяного танкера Seven Pearls, который зашел в порт для разгрузки, о чем сообщил министр иностранных дел и экспатриантов правительства хуситов, созданного движением «Ансар Алла», Джамаль Амир. Корабль получил повреждения, трое моряков ранены Фото: telegram-канал Shot Всего на борту судна находились 25 человек: 21 гражданин России, один гражданин Украины и трое охранников из Индии. Сотрудники йеменской береговой охраны доставили российских моряков в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Среди пострадавших оказались Роман Кашпор (требуется операция на глаз), Игорь Казаченко и Артем Ванин (легкие ранения). Как пострадало судно Появились кадры с судна Seven Pearls. У судна повыбило окна, по полу разбросаны множественные осколки. Стены внутри танкера также пострадали, их изрешетило осколками. «В ту ночь уничтожили полностью порт. Несмотря на это, нас не отвязали и оставили в порту. В течение трех дней не прекращаются атаки с 22:00. Мы хотим просто вернуться живыми домой к семьям», — рассказал один из членов экипажа судна Seven Pearls. Его слова передает Life.ru. Почему США нанесли удар по порту Таким ударом, как отмечают в Центральном командовании вооруженных сил США, они хотели лишить хуситов финансовых ресурсов, якобы используемых для террористической деятельности. По словам Амира, Вашингтон не хотел, чтобы судно, прибывшее в порт выгрузило партию нефти. По информации CENTCOM, суда продолжают осуществлять поставки топлива через данный порт, несмотря на то что США внесли движение хуситов в перечень иностранных террористических организаций. В свою очередь представители хуситов охарактеризовали американский удар как «военное преступление» и заявили, что он «не останется безнаказанным».

