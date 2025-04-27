27 апреля 2025

Нардеп Дмитрук: провал ВСУ в Курской области стал началом капитуляции

© Служба новостей «URA.RU»
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Украинский депутат назвал капитуляцией провал ВСУ в Курской области
Украинский депутат назвал капитуляцией провал ВСУ в Курской области Фото:
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ВС России полностью выдавили ВСУ из Курской области

Разгром украинских военных в Курской области стал началом капитуляции киевского режима. Об этом в своем telegram-канале заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Сегодня — десятки тысяч погибших, сотни тысяч обездоленных семей, тысячи единиц потерянной техники, утрата позиций на других направлениях. По сути, Курская область стала началом полного провала — „капитуляции“», — заявил Дмитрук.

Как сообщало URA.RU ранее, президент России Владимир Путин поздравил по телефону командующего группировкой и командиров подразделений, отличившихся в ходе операции по освобождению Курской области. Также, после доклада начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, российский лидер побеседовал с военными.

В ходе боевых действий на курском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 76 550 военнослужащих и большое количество техники. Эту информацию озвучили в Министерстве обороны РФ. Так, были уничтожены 412 танков, 341 боевая машина пехоты, 314 бронетранспортеров и 2297 других боевых бронированных машин.

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Разгром украинских военных в Курской области стал началом капитуляции киевского режима. Об этом в своем telegram-канале заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук. «Сегодня — десятки тысяч погибших, сотни тысяч обездоленных семей, тысячи единиц потерянной техники, утрата позиций на других направлениях. По сути, Курская область стала началом полного провала — „капитуляции“», — заявил Дмитрук. Как сообщало URA.RU ранее, президент России Владимир Путин поздравил по телефону командующего группировкой и командиров подразделений, отличившихся в ходе операции по освобождению Курской области. Также, после доклада начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, российский лидер побеседовал с военными. В ходе боевых действий на курском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 76 550 военнослужащих и большое количество техники. Эту информацию озвучили в Министерстве обороны РФ. Так, были уничтожены 412 танков, 341 боевая машина пехоты, 314 бронетранспортеров и 2297 других боевых бронированных машин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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