Песков: Путин позвонил командирам частей, освобождавших Курскую область

Президент России Владимир Путин поздравил по телефону командующего группировкой и командиров подразделений, отличившихся в ходе операции по освобождению Курской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Путин поздравил их с победой и поблагодарил за геройскую работу», — заявил Песков. Его слова приводит РИА Новости. Он также добавил, что российский лидер провел телефонные разговоры с военными после доклада начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о завершении операции.
ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. Бои за регион продолжались 263 дня. По данным Генштаба ВС РФ, попытка наступления украинских войск полностью провалилась, противник понес значительные потери, в том числе среди штурмовых и спецподразделений, оснащенных западной техникой. Последним населенным пунктом, освобожденным от украинских военных в регионе, стало село Горналь.
Вчера, 26 апреля, Герасимов доложил Путину о полном освобождении Курской области. Сейчас российские бойцы продолжают зачистку лесных массивов на юге и западе Горналя, планируя уничтожить все разрозненные группы противника, передает 360.ru.
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