Песков: Путин позвонил командирам частей, освобождавших Курскую область

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков заявил, что Путин по телефону поздравил командиров с победой после освобождения Курской области
Песков заявил, что Путин по телефону поздравил командиров с победой после освобождения Курской области Фото:
новость из сюжета
ВС России полностью выдавили ВСУ из Курской области

Президент России Владимир Путин поздравил по телефону командующего группировкой и командиров подразделений, отличившихся в ходе операции по освобождению Курской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин поздравил их с победой и поблагодарил за геройскую работу», — заявил Песков. Его слова приводит РИА Новости. Он также добавил, что российский лидер провел телефонные разговоры с военными после доклада начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о завершении операции.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. Бои за регион продолжались 263 дня. По данным Генштаба ВС РФ, попытка наступления украинских войск полностью провалилась, противник понес значительные потери, в том числе среди штурмовых и спецподразделений, оснащенных западной техникой. Последним населенным пунктом, освобожденным от украинских военных в регионе, стало село Горналь.

Вчера, 26 апреля, Герасимов доложил Путину о полном освобождении Курской области. Сейчас российские бойцы продолжают зачистку лесных массивов на юге и западе Горналя, планируя уничтожить все разрозненные группы противника, передает 360.ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин поздравил по телефону командующего группировкой и командиров подразделений, отличившихся в ходе операции по освобождению Курской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Путин поздравил их с победой и поблагодарил за геройскую работу», — заявил Песков. Его слова приводит РИА Новости. Он также добавил, что российский лидер провел телефонные разговоры с военными после доклада начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о завершении операции. ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. Бои за регион продолжались 263 дня. По данным Генштаба ВС РФ, попытка наступления украинских войск полностью провалилась, противник понес значительные потери, в том числе среди штурмовых и спецподразделений, оснащенных западной техникой. Последним населенным пунктом, освобожденным от украинских военных в регионе, стало село Горналь. Вчера, 26 апреля, Герасимов доложил Путину о полном освобождении Курской области. Сейчас российские бойцы продолжают зачистку лесных массивов на юге и западе Горналя, планируя уничтожить все разрозненные группы противника, передает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...