27 апреля 2025
26 апреля 2025

ФНС ликвидирует компанию, построившую небезопасное жилье для сирот в Кудымкаре

© Служба новостей «URA.RU»
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Жилье сдали в эксплуатацию с дефектами (архивное фото)
Жилье сдали в эксплуатацию с дефектами (архивное фото) Фото:

Налоговики собираются ликвидировать пермское ООО «Квадра Групп». Соответствующее изменение внесено в базу «СПАРК-Интерфакс». Компания была замешана в крупном скандале с небезопасным жильем для сирот в Кудымкаре (Пермский край).

«ФНС приняла решение о ликвидации ООО „Квадра Групп“. Ранее обществом руководил экс-директор ИК „Витус“ Дмитрий Седов», — со ссылкой на опубликованные данные пишет «Коммерсант-Прикамье».

В апреле 2015 года ООО выиграло аукцион на комплексное освоение территории в целях жилищного строительства. По мнению кудымкарских властей, объекты сдали с нарушениями. При этом дефекты обнаружили во время действия гарантийных обязательств. Мэрия пыталась отсудить у застройщика 139 млн рублей в виде компенсации. Но на счетах компанией такой суммы не оказалось.

В мае прошлого года Седова заочно обвинили в нарушении закона. Он был объявлен в розыск. Его арестовали в январе в Москве. В апреле суд продлил срок содержания бизнесмена под стражей до 9 мая.

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Налоговики собираются ликвидировать пермское ООО «Квадра Групп». Соответствующее изменение внесено в базу «СПАРК-Интерфакс». Компания была замешана в крупном скандале с небезопасным жильем для сирот в Кудымкаре (Пермский край). «ФНС приняла решение о ликвидации ООО „Квадра Групп“. Ранее обществом руководил экс-директор ИК „Витус“ Дмитрий Седов», — со ссылкой на опубликованные данные пишет «Коммерсант-Прикамье». В апреле 2015 года ООО выиграло аукцион на комплексное освоение территории в целях жилищного строительства. По мнению кудымкарских властей, объекты сдали с нарушениями. При этом дефекты обнаружили во время действия гарантийных обязательств. Мэрия пыталась отсудить у застройщика 139 млн рублей в виде компенсации. Но на счетах компанией такой суммы не оказалось. В мае прошлого года Седова заочно обвинили в нарушении закона. Он был объявлен в розыск. Его арестовали в январе в Москве. В апреле суд продлил срок содержания бизнесмена под стражей до 9 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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