ФНС ликвидирует компанию, построившую небезопасное жилье для сирот в Кудымкаре

Налоговики собираются ликвидировать пермское ООО «Квадра Групп». Соответствующее изменение внесено в базу «СПАРК-Интерфакс». Компания была замешана в крупном скандале с небезопасным жильем для сирот в Кудымкаре (Пермский край).
«ФНС приняла решение о ликвидации ООО „Квадра Групп“. Ранее обществом руководил экс-директор ИК „Витус“ Дмитрий Седов», — со ссылкой на опубликованные данные пишет «Коммерсант-Прикамье».
В апреле 2015 года ООО выиграло аукцион на комплексное освоение территории в целях жилищного строительства. По мнению кудымкарских властей, объекты сдали с нарушениями. При этом дефекты обнаружили во время действия гарантийных обязательств. Мэрия пыталась отсудить у застройщика 139 млн рублей в виде компенсации. Но на счетах компанией такой суммы не оказалось.
В мае прошлого года Седова заочно обвинили в нарушении закона. Он был объявлен в розыск. Его арестовали в январе в Москве. В апреле суд продлил срок содержания бизнесмена под стражей до 9 мая.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!