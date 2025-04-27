27 апреля 2025

Тюменцы боятся увольнения из-за искусственного интеллекта

Каждый шестой тюменец опасается, что будет уволен и заменен на ИИ
© Служба новостей «URA.RU»
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Лояльнее всего к ИИ относятся тюменские управленцы и юристы
Лояльнее всего к ИИ относятся тюменские управленцы и юристы Фото:

В Тюмени каждый шестой работник городских предприятий и компаний боится увольнения из-за повсеместного распространения искусственного интеллекта. Данные  совместных с Level Group исследований приводит рекрутинговое агентство hh.ru.

«Каждый шестой (16%) опасается, что роботизация приведет к сокращениям. Некоторые считают, что работодатели внедряют технологии не ради комфорта сотрудников, а с целью оптимизации расходов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство опрошенных — порядка 70% — готовы принять ИИ на рабочем месте. 4% уверены, что в их профессии ИИ не найдет применения. При этом самым популярным ответом стала готовность принять нейросети, если они не станут альтернативой труду человека.

Самую высокую готовность к использованию искусственного интеллекта высказали управленцы, юристы, маркетологи и IT-специалисты. А больше всего опасений высказывают работники в сфере закупок информационных технологий.

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В Тюмени каждый шестой работник городских предприятий и компаний боится увольнения из-за повсеместного распространения искусственного интеллекта. Данные  совместных с Level Group исследований приводит рекрутинговое агентство hh.ru. «Каждый шестой (16%) опасается, что роботизация приведет к сокращениям. Некоторые считают, что работодатели внедряют технологии не ради комфорта сотрудников, а с целью оптимизации расходов», — говорится в сообщении. Отмечается, что большинство опрошенных — порядка 70% — готовы принять ИИ на рабочем месте. 4% уверены, что в их профессии ИИ не найдет применения. При этом самым популярным ответом стала готовность принять нейросети, если они не станут альтернативой труду человека. Самую высокую готовность к использованию искусственного интеллекта высказали управленцы, юристы, маркетологи и IT-специалисты. А больше всего опасений высказывают работники в сфере закупок информационных технологий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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