Тюменцы боятся увольнения из-за искусственного интеллекта

В Тюмени каждый шестой работник городских предприятий и компаний боится увольнения из-за повсеместного распространения искусственного интеллекта. Данные совместных с Level Group исследований приводит рекрутинговое агентство hh.ru.
«Каждый шестой (16%) опасается, что роботизация приведет к сокращениям. Некоторые считают, что работодатели внедряют технологии не ради комфорта сотрудников, а с целью оптимизации расходов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что большинство опрошенных — порядка 70% — готовы принять ИИ на рабочем месте. 4% уверены, что в их профессии ИИ не найдет применения. При этом самым популярным ответом стала готовность принять нейросети, если они не станут альтернативой труду человека.
Самую высокую готовность к использованию искусственного интеллекта высказали управленцы, юристы, маркетологи и IT-специалисты. А больше всего опасений высказывают работники в сфере закупок информационных технологий.
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