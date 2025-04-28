Дроны ВСУ атаковали Ленинградскую область

Разрушений после атаки БПЛА на Ленинградскую область нет
Два дрона ВСУ уничтожены ПВО над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«Силами ПВО над Ленобластью уничтожено 2 БПЛА — над Киришским и Волховским районами», — написал глава региона в telegram-канале. Он уточнил, что обошлось без пострадавших и разрушений.
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