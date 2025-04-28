Дроны ВСУ атаковали Ленинградскую область

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Разрушений после атаки БПЛА на Ленинградскую область нет
Разрушений после атаки БПЛА на Ленинградскую область нет Фото:

Два дрона ВСУ уничтожены ПВО над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Силами ПВО над Ленобластью уничтожено 2 БПЛА — над Киришским и Волховским районами», — написал глава региона в telegram-канале. Он уточнил, что обошлось без пострадавших и разрушений.

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Два дрона ВСУ уничтожены ПВО над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. «Силами ПВО над Ленобластью уничтожено 2 БПЛА — над Киришским и Волховским районами», — написал глава региона в telegram-канале. Он уточнил, что обошлось без пострадавших и разрушений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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