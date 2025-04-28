Паслер утвердил отставку главной пиарщицы свердловских властей

Директор ДИП Свердловской области Хусаинова ушла в отпуск перед увольнением
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Юлия Хусаинова возглавляла ДИП с 2020 года
Юлия Хусаинова возглавляла ДИП с 2020 года Фото:
новость из сюжета
Отставки в свердловском правительстве при Паслере

Врио губернатора Денис Паслер утвердил прошение директора департамента информполитики Юлии Хусаиновой об отставке. Перед увольнением она ушла в отпуск. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.

«Заявление [Паслером] подписано. Хусаинова уйдет в отставку, но сначала в отпуск», — поделился собеседник. Временно исполнять обязанности директора будет ее заместитель Никита Сухих. А потом, возможно, станет полновесным директором. Кого еще рассматривают на пост руководителя, в материале URA.RU.

О том, что Хусаинова написала заявление об отставке, стало известно 24 апреля. При этом уволиться ей — соратнице экс-губернатора Евгения Куйвашева — Паслер предложил еще в начале апреля. Больше новостей о кадровых перестановках — в сюжете URA.RU.

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Врио губернатора Денис Паслер утвердил прошение директора департамента информполитики Юлии Хусаиновой об отставке. Перед увольнением она ушла в отпуск. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «Заявление [Паслером] подписано. Хусаинова уйдет в отставку, но сначала в отпуск», — поделился собеседник. Временно исполнять обязанности директора будет ее заместитель Никита Сухих. А потом, возможно, станет полновесным директором. Кого еще рассматривают на пост руководителя, в материале URA.RU. О том, что Хусаинова написала заявление об отставке, стало известно 24 апреля. При этом уволиться ей — соратнице экс-губернатора Евгения Куйвашева — Паслер предложил еще в начале апреля. Больше новостей о кадровых перестановках — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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