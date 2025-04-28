Паслер утвердил отставку главной пиарщицы свердловских властей

Врио губернатора Денис Паслер утвердил прошение директора департамента информполитики Юлии Хусаиновой об отставке. Перед увольнением она ушла в отпуск. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.
«Заявление [Паслером] подписано. Хусаинова уйдет в отставку, но сначала в отпуск», — поделился собеседник. Временно исполнять обязанности директора будет ее заместитель Никита Сухих. А потом, возможно, станет полновесным директором. Кого еще рассматривают на пост руководителя, в материале URA.RU.
О том, что Хусаинова написала заявление об отставке, стало известно 24 апреля. При этом уволиться ей — соратнице экс-губернатора Евгения Куйвашева — Паслер предложил еще в начале апреля. Больше новостей о кадровых перестановках — в сюжете URA.RU.
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