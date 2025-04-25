Среди кандидатов в пиарщики губернатора Паслера есть чекист и чиновник из ХМАО

В свердловском правительстве определяются с фамилией нового главы ДИП
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор участников на пленарное заседании форума АСИ. Москва, депутат, чиновник, портфель, диалог
Кастинг стартовал в конце марта Фото:
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Отставки в свердловском правительстве при Паслере

Внутриполитический блок губернаторской резиденции предварительно определился с фамилией нового директора свердловского департамента информполитики (ДИП), рассказал URA.RU информированный источник. Но пока она держится в тайне. Увлеченная этой интригой политтусовка обсуждает сразу нескольких возможных претендентов.

Днем 24 апреля стало известно, что Юлия Хусаинова, возглавлявшая ДИП с 2020 года, уходит в отставку — по инициативе врио губернатора Дениса Паслера и его зама Олега Чемезова. Хусаинова считалась соратницей предыдущего губернатора Евгения Куйвашева (покинул пост 26 марта).

Фаворитами в борьбе за освобождающуюся позицию источники URA.RU называют директора департамента внутренней политики ХМАО Кирилла Харитонова, замглавы ДИПа Никиту Сухих и начальника департамента информполитики мэрии Екатеринбурга Екатерину Мезинцеву. Харитонов — уроженец Тюменской области и соратник вице-губернатора Олега Чемезова, курирующего ДИП. В 2021—2024 годах Харитонов был замом директора ДИПа (в интересах Чемезова приглядывал за Хусаиновой), в Югру он переехал в октябре.

Заседание коллегии с Алексеем Орловым в городской администрации. Екатеринбург
Отпускать Екатерину Мезинцеву в мэрии не хотят
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По слухам, 25 апреля коллективу департамента представят исполняющего обязанности директора. И им может стать Сухих, который в последнее время по инициативе Чемезова подменял Хусаинову на совещаниях и некоторых полупубличных мероприятиях. «Никита в целом демонстрирует понимание процессов», — оценивает один его коллега.

До прихода в ДИП в марте 2022-го Сухих несколько лет работал в УФСБ — помогал обеспечивать безопасность во время матчей чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге в 2018 году, отвечал за взаимодействие спецслужбы со СМИ, позднее ушел на повышение, пользуясь расположением тогдашнего руководителя управления Алексея Зиновьева.

В пиар-блоке администрации Екатеринбурга Мезинцева трудится с 2022 года. Ранее она отвечала за пиар «Облкоммунэнерго» и работала в «Комсомольской правде». Один из собеседников URA.RU, осведомленный о том, что Мезинцева есть в шорт-листе, считает ее назначение маловероятным. «На ней огромное количество задач по городу. Снимать Мезинцеву в разгар подготовки к губернаторским выборам очень рискованно», — объяснил источник.

Сами Мезинцева и Сухих от комментариев воздержались. Харитонов на вопрос корреспондента в мессенджере к моменту публикации не ответил.

Также в списке обсуждаемых кандидатов:

  • Анастасия Попова — начальница управления информационного сопровождения ДИП. Пост она занимает с декабря 2023 года, до этого работала замначальника отдела координации деятельности регионов УрФО в АНО «Диалог», которое курирует полпредство президента. Устроиться в свердловское правительство ей, по слухам, помогала тогдашняя пиарщица окружных властей Ольга Фролова. Вопрос корреспондента, обсуждалось ли с ней назначение, Попова прочитала, но оставила без ответа.
  • Елена Воронова — пиарщица «РУСАЛа». Была советником Паслера, когда тот возглавлял свердловское правительство (2012—2016 годы), затем несколько лет была советницей спикера заксобрания Людмилы Бабушкиной. От комментариев Воронова воздержалась.
  • Юлия Прыткова — хорошо знакомая Паслеру замминистра культуры. Была директором ДИП в 2018—2020 годах, как раз до Хусаиновой. От комментариев воздержалась.
  • Антон Третьяков — директор «Областной газеты», экс-глава департамента внутренней политики региона (2015—2022 годы), друг Аксаны Пановой и Рината Хазеева — неформальных советников Куйвашева, врагов Чемезова. Третьякову отправлен вопрос в мессенджере, на момент публикации он его не прочитал.
  • Александр Иванов — начальник ДИПа в 2016—2018 годах, считался человеком Владимира Тунгусова, легендарного экс-вице-мэра Екатеринбурга и бывшего вице-губернатора, в 2018 году подвергнутого опале и объявленного Куйвашевым персоной нон грата свердловской политики. В последнее время Иванов работал в качестве политтехнолога на выборах разных уровней. Услышав вопрос журналиста, Иванов расхохотался и лаконично ответил: «Не хочу».

24 апреля также появилась информация, что в Оренбуржье, которым Паслер руководил шесть лет, освобождается должность замминистра региональной и информационной политики, то есть Инна Аверкова, прекрасно знакомая Паслеру, покидает свой пост. Это спровоцировало версию, что ДИП вместо Хусаиновой возглавит именно она. Однако, по сведениям URA.RU, в Свердловской области Аверкову не ждут.

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Внутриполитический блок губернаторской резиденции предварительно определился с фамилией нового директора свердловского департамента информполитики (ДИП), рассказал URA.RU информированный источник. Но пока она держится в тайне. Увлеченная этой интригой политтусовка обсуждает сразу нескольких возможных претендентов. Днем 24 апреля стало известно, что Юлия Хусаинова, возглавлявшая ДИП с 2020 года, уходит в отставку — по инициативе врио губернатора Дениса Паслера и его зама Олега Чемезова. Хусаинова считалась соратницей предыдущего губернатора Евгения Куйвашева (покинул пост 26 марта). Фаворитами в борьбе за освобождающуюся позицию источники URA.RU называют директора департамента внутренней политики ХМАО Кирилла Харитонова, замглавы ДИПа Никиту Сухих и начальника департамента информполитики мэрии Екатеринбурга Екатерину Мезинцеву. Харитонов — уроженец Тюменской области и соратник вице-губернатора Олега Чемезова, курирующего ДИП. В 2021—2024 годах Харитонов был замом директора ДИПа (в интересах Чемезова приглядывал за Хусаиновой), в Югру он переехал в октябре. По слухам, 25 апреля коллективу департамента представят исполняющего обязанности директора. И им может стать Сухих, который в последнее время по инициативе Чемезова подменял Хусаинову на совещаниях и некоторых полупубличных мероприятиях. «Никита в целом демонстрирует понимание процессов», — оценивает один его коллега. До прихода в ДИП в марте 2022-го Сухих несколько лет работал в УФСБ — помогал обеспечивать безопасность во время матчей чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге в 2018 году, отвечал за взаимодействие спецслужбы со СМИ, позднее ушел на повышение, пользуясь расположением тогдашнего руководителя управления Алексея Зиновьева. В пиар-блоке администрации Екатеринбурга Мезинцева трудится с 2022 года. Ранее она отвечала за пиар «Облкоммунэнерго» и работала в «Комсомольской правде». Один из собеседников URA.RU, осведомленный о том, что Мезинцева есть в шорт-листе, считает ее назначение маловероятным. «На ней огромное количество задач по городу. Снимать Мезинцеву в разгар подготовки к губернаторским выборам очень рискованно», — объяснил источник. Сами Мезинцева и Сухих от комментариев воздержались. Харитонов на вопрос корреспондента в мессенджере к моменту публикации не ответил. Также в списке обсуждаемых кандидатов: 24 апреля также появилась информация, что в Оренбуржье, которым Паслер руководил шесть лет, освобождается должность замминистра региональной и информационной политики, то есть Инна Аверкова, прекрасно знакомая Паслеру, покидает свой пост. Это спровоцировало версию, что ДИП вместо Хусаиновой возглавит именно она. Однако, по сведениям URA.RU, в Свердловской области Аверкову не ждут.
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