Жители Шадринска (Курганская область) направили коллективное обращение Президенту РФ Владимиру Путину. Поводом для обращения стало недовольство ремонтом бывшего помещения детского сада. Бизнесмен, депутат Анатолий Педошенко, якобы игнорирует требования вернуть помещению изначальный вид. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией.
«В результате проведенной проверки было установлено, что в помещении, ранее принадлежавшем детскому саду, произведены работы по перепланировке и переоборудованию без соответствующих разрешений. Среди нарушений — перенос входа, установка воздухоотводов и промышленных кондиционеров, а также изменение конструкции пола. Прокуратура и администрация города заявили вернуть помещение в первоначальный вид до 21 апреля, однако, по словам жителей, требования не были выполнены», — делятся с URA.RU источники.
Жители дома беспокоятся из-за возможных последствий работ. По их словам, снятие слоя бетонного пола могло ослабить конструкцию здания, что создавало угрозу обрушения. Однако реальной угрозы для жизни шадринцев специалисты не отмечали. Также возмущение жителей вызвала установка септика рядом с домом, которая якобы проводилась без учета санитарных норм и может привести к возникновению инфекций.
Сам депутат Анатолий Педошенко не согласен с обвинениями. В комментарии корреспонденту URA.RU он ранее заявлял, что опасности обрушения дома нет, поскольку бетонного пола изначально не было — пол был деревянным. Также он отметил, что переноса входов и установка септика не производилось. С его слов, здание подключено к централизованной канализации, и в установке септика необходимости нет.
Другие осведомители URA.RU из числа местных жителей уверены, что бизнесмен без повода подвергся критике. Сам Педошенко в городе славится, как хозяйственник и ответственный человек. Политик поддерживает сферу бизнеса, развивает магазины и дает рабочие места для жителей. Причем старается использовать передовые технологии. Например, в своем магазине он запускал говорящего робота-кота. Он ездил по магазину, общаясь с покупателями с помощью набора фраз.
Корреспондент URA.RU направила запрос в администрацию Шадринска. Журналисту сообщили, что информация уточняется. Также запрос направлен в прокуратуру Курганской области. После получения ответов информация будет дополнена. Журналист также попыталась поговорить с помощником депутата Педошенко, однако корреспонденту не ответили. Новость будет дополнена также после получения комментария. Обратившиеся отправили письмо Путину по почте, в распоряжении редакции есть чеки, подтверждающие отправку.
Ранее URA.RU писало, что депутат Шадринской городской думы якобы столкнулся с проблемами из-за своего бизнеса. По одной из версий, политик купил у администрации помещение якобы бывшего детского сада, начал его перестраивать, что не понравилось местным жителям.
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