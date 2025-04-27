27 апреля 2025

Стало известно, в чем обвиняют задержанного на Рублевке авторитета из Екатеринбурга

Задержанного в Москве свердловского бизнесмена Горшунова обвиняют в убийстве
© Служба новостей «URA.RU»
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Сергея Горшунова задержали ночью 26 апреля, говорил источник URA.RU
Сергея Горшунова задержали ночью 26 апреля, говорил источник URA.RU Фото:
новость из сюжета
На Рублевке задержан екатеринбургский авторитет Горшунов

Задержанного на Рублевке в Москве авторитетного бизнесмена из Екатеринбурга Сергея Горшунова обвиняют в похищении (ч. 1 ст. 126 УК РФ) и убийстве двух или более людей, совершенное группой лиц (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом URA.RU сообщили в Ленинском райсуде.

По предварительным данным, Горшунова могут обвинять в похищении и убийстве Юрия Чуприянова. Ранее оба состояли в ОПГ «Центр». Близкие Юрия рассказывали URA.RU, что он пропал в 2013 году после того, как на него напали трое незнакомцев в подъезде его дома. Родные сразу же заподозрили Горшунова, потому что, по их словам, между ним и Юрием был давний конфликт из-за долей в «Золотом яблоке».

Сам Горшунов в беседе с URA.RU (корреспондент общался с ним в конце марта) говорил, что не причастен к пропаже Юрия. Кроме того, он отрицает связь с криминалом. Подробнее об уголовном деле — в материале URA.RU.

Юрий Чуприянов пропал в 2013 году
Юрий Чуприянов пропал в 2013 году
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Задержанного на Рублевке в Москве авторитетного бизнесмена из Екатеринбурга Сергея Горшунова обвиняют в похищении (ч. 1 ст. 126 УК РФ) и убийстве двух или более людей, совершенное группой лиц (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом URA.RU сообщили в Ленинском райсуде. По предварительным данным, Горшунова могут обвинять в похищении и убийстве Юрия Чуприянова. Ранее оба состояли в ОПГ «Центр». Близкие Юрия рассказывали URA.RU, что он пропал в 2013 году после того, как на него напали трое незнакомцев в подъезде его дома. Родные сразу же заподозрили Горшунова, потому что, по их словам, между ним и Юрием был давний конфликт из-за долей в «Золотом яблоке». Сам Горшунов в беседе с URA.RU (корреспондент общался с ним в конце марта) говорил, что не причастен к пропаже Юрия. Кроме того, он отрицает связь с криминалом. Подробнее об уголовном деле — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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