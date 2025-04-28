В борьбе за должность пиарщика свердловских властей появился фаворит — из ФСБ

Свердловский ДИП временно возглавил заместитель Никита Сухих
© Служба новостей «URA.RU»
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Временно руководит структурой Никита Сухих
Временно руководит структурой Никита Сухих Фото:

Как минимум первое время после отставки директора свердловского департамента информполитики Юлии Хусаиновой исполнять обязанности руководителя будет Никита Сухих — зам Хусаиновой. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.

В последнее время по инициативе «политического» вице-губернатора Олега Чемезова он подменял Хусаинову на совещаниях и некоторых полупубличных мероприятиях. «Никита в целом демонстрирует понимание процессов», — оценивал один его коллега.

До прихода в ДИП в марте 2022-го Сухих несколько лет работал в УФСБ — помогал обеспечивать безопасность во время матчей чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге в 2018 году, отвечал за взаимодействие спецслужбы со СМИ, позднее ушел на повышение, пользуясь расположением тогдашнего руководителя управления Алексея Зиновьева.

О том, что Юлия Хусаинова написала заявление об отставке, стало известно 24 апреля. Сухих — не единственный кандидат на пост директора ДИПа. О других — в  материале URA.RU.

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Как минимум первое время после отставки директора свердловского департамента информполитики Юлии Хусаиновой исполнять обязанности руководителя будет Никита Сухих — зам Хусаиновой. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. В последнее время по инициативе «политического» вице-губернатора Олега Чемезова он подменял Хусаинову на совещаниях и некоторых полупубличных мероприятиях. «Никита в целом демонстрирует понимание процессов», — оценивал один его коллега. До прихода в ДИП в марте 2022-го Сухих несколько лет работал в УФСБ — помогал обеспечивать безопасность во время матчей чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге в 2018 году, отвечал за взаимодействие спецслужбы со СМИ, позднее ушел на повышение, пользуясь расположением тогдашнего руководителя управления Алексея Зиновьева. О том, что Юлия Хусаинова написала заявление об отставке, стало известно 24 апреля. Сухих — не единственный кандидат на пост директора ДИПа. О других — в  материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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