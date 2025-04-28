Бывший директор организации «Спецавтотранс» из структуры мэрии города Шадринска (Курганская область) Юрий Грязных ушел в зону СВО. Мужчина находился в СИЗО по обвинению в растрате. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.
«Арестованный по делу о растрате Грязных принял решение подписать контракт с Минобороны», — рассказали источники. Грязных после продления ареста заключил соглашение в следственном изоляторе и ушел на СВО.
Данные URA.RU подтвердили в курганском пункте по набору граждан на военную службу по контракту. «Заключил контракт. Убыл на СВО», — сообщили представители военной организации в ответ на запрос.
Грязных попал под арест в феврале. Мужчина обвинялся в растрате бюджетных средств, когда являлся руководителем дорожно-строительной компании администрации Шадринска.
До ареста бывший директор попал под критику губернатора Вадима Шумкова из-за состояния дорог в Шадринске. После этого Грязных был уволен, в компании произошла смена директора.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».