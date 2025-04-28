Арестованный экс-глава дорожной компании мэрии Шадринска Грязных ушел на СВО

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Обвиняемый в растрате экс-директор из Шадринска подписал военный контракт
Обвиняемый в растрате экс-директор из Шадринска подписал военный контракт Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бывший директор организации «Спецавтотранс» из структуры мэрии города Шадринска (Курганская область) Юрий Грязных ушел в зону СВО. Мужчина находился в СИЗО по обвинению в растрате. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.

«Арестованный по делу о растрате Грязных принял решение подписать контракт с Минобороны», — рассказали источники. Грязных после продления ареста заключил соглашение в следственном изоляторе и ушел на СВО.

Данные URA.RU подтвердили в курганском пункте по набору граждан на военную службу по контракту. «Заключил контракт. Убыл на СВО», — сообщили представители военной организации в ответ на запрос.

Грязных попал под арест в феврале. Мужчина обвинялся в растрате бюджетных средств, когда являлся руководителем дорожно-строительной компании администрации Шадринска.

До ареста бывший директор попал под критику губернатора Вадима Шумкова из-за состояния дорог в Шадринске. После этого Грязных был уволен, в компании произошла смена директора.

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Бывший директор организации «Спецавтотранс» из структуры мэрии города Шадринска (Курганская область) Юрий Грязных ушел в зону СВО. Мужчина находился в СИЗО по обвинению в растрате. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам. «Арестованный по делу о растрате Грязных принял решение подписать контракт с Минобороны», — рассказали источники. Грязных после продления ареста заключил соглашение в следственном изоляторе и ушел на СВО. Данные URA.RU подтвердили в курганском пункте по набору граждан на военную службу по контракту. «Заключил контракт. Убыл на СВО», — сообщили представители военной организации в ответ на запрос. Грязных попал под арест в феврале. Мужчина обвинялся в растрате бюджетных средств, когда являлся руководителем дорожно-строительной компании администрации Шадринска. До ареста бывший директор попал под критику губернатора Вадима Шумкова из-за состояния дорог в Шадринске. После этого Грязных был уволен, в компании произошла смена директора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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