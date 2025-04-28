Появилось фото предполагаемого убийцы женщины на жд-станции в Екатеринбурге

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Убийство произошло на жд-станции «Чапаевская»
Убийство произошло на жд-станции «Чапаевская» Фото:

В распоряжении URA.RU появилось фото предполагаемого подозреваемого в зверском убийстве 63-летней екатеринбурженки Татьяны Грибановой на жд-станции «Чапаевская». По словам читателя агентства, силовики разнесли ориентировки в магазины, которые находятся недалеко от места преступления.

«Следователи сказали, что пока его не поймают, он будет искать других жертв. До убийства он долго ходил по улице Шолохова, а после [преступления] убежал в лес в сторону ЖБИ», — сказал собеседник агентства.

Есть предположительные приметы подозреваемого. Он — худой, среднего роста. Был одет в черную куртку с капюшоном и в рабочие перчатки. «Подозреваемый успел засветиться на камерах, когда был в «Магните», — добавил читатель URA.RU.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу свердловского СКР на транспорте. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Убийство произошло утром 26 апреля. Предположительно, Грибанову зарезали. Ее тело обнаружили прохожие и вызвали скорую помощь и силовиков. Женщина собиралась уехать на день рождения к подруге в Белоярский. Мотив преступника неясен.

Этот мужчина может быть причастен к убийству пожилой женщины на жд-станции
Этот мужчина может быть причастен к убийству пожилой женщины на жд-станции
Фото:
На месте убийства работали полицейские и кинологи
На месте убийства работали полицейские и кинологи
Фото:

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В распоряжении URA.RU появилось фото предполагаемого подозреваемого в зверском убийстве 63-летней екатеринбурженки Татьяны Грибановой на жд-станции «Чапаевская». По словам читателя агентства, силовики разнесли ориентировки в магазины, которые находятся недалеко от места преступления. «Следователи сказали, что пока его не поймают, он будет искать других жертв. До убийства он долго ходил по улице Шолохова, а после [преступления] убежал в лес в сторону ЖБИ», — сказал собеседник агентства. Есть предположительные приметы подозреваемого. Он — худой, среднего роста. Был одет в черную куртку с капюшоном и в рабочие перчатки. «Подозреваемый успел засветиться на камерах, когда был в «Магните», — добавил читатель URA.RU. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу свердловского СКР на транспорте. Ответ будет опубликован, как только поступит. Убийство произошло утром 26 апреля. Предположительно, Грибанову зарезали. Ее тело обнаружили прохожие и вызвали скорую помощь и силовиков. Женщина собиралась уехать на день рождения к подруге в Белоярский. Мотив преступника неясен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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