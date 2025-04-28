Появилось фото предполагаемого убийцы женщины на жд-станции в Екатеринбурге

В распоряжении URA.RU появилось фото предполагаемого подозреваемого в зверском убийстве 63-летней екатеринбурженки Татьяны Грибановой на жд-станции «Чапаевская». По словам читателя агентства, силовики разнесли ориентировки в магазины, которые находятся недалеко от места преступления.
«Следователи сказали, что пока его не поймают, он будет искать других жертв. До убийства он долго ходил по улице Шолохова, а после [преступления] убежал в лес в сторону ЖБИ», — сказал собеседник агентства.
Есть предположительные приметы подозреваемого. Он — худой, среднего роста. Был одет в черную куртку с капюшоном и в рабочие перчатки. «Подозреваемый успел засветиться на камерах, когда был в «Магните», — добавил читатель URA.RU.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу свердловского СКР на транспорте. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Убийство произошло утром 26 апреля. Предположительно, Грибанову зарезали. Ее тело обнаружили прохожие и вызвали скорую помощь и силовиков. Женщина собиралась уехать на день рождения к подруге в Белоярский. Мотив преступника неясен.
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