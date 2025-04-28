Задержан подозреваемый в убийстве женщины на жд-станции в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве 63-летней Татьяны Грибановой на жд-станции «Чапаевская». Об этом URA.RU сообщила юрист Юлия Липинская, близкая подруга убитой (сейчас представляет интересы семьи).
«Да, это действительно так. Другой информации на данном этапе нет», — сказала Липинская. В данный момент юрист находится в региональном СКР для установления полной картины произошедшего.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу свердловского СКР на транспорте. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Убийство произошло утром 26 апреля. Предположительно, Грибанову зарезали. Ее тело обнаружили прохожие и вызвали скорую помощь и силовиков. Женщина собиралась на день рождения к подруге в Белоярский. Мотив преступника неясен.
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