Задержан подозреваемый в убийстве женщины на жд-станции в Екатеринбурге

28 апреля 2025 в 15:25 Размер текста - 17 +

Предполагаемый преступник убил женщину ножом Фото: Стас Этвеш © URA.RU В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве 63-летней Татьяны Грибановой на жд-станции «Чапаевская». Об этом URA.RU сообщила юрист Юлия Липинская, близкая подруга убитой (сейчас представляет интересы семьи). «Да, это действительно так. Другой информации на данном этапе нет», — сказала Липинская. В данный момент юрист находится в региональном СКР для установления полной картины произошедшего. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу свердловского СКР на транспорте. Ответ будет опубликован, как только поступит. Убийство произошло утром 26 апреля. Предположительно, Грибанову зарезали. Ее тело обнаружили прохожие и вызвали скорую помощь и силовиков. Женщина собиралась на день рождения к подруге в Белоярский. Мотив преступника неясен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве 63-летней Татьяны Грибановой на жд-станции «Чапаевская». Об этом URA.RU сообщила юрист Юлия Липинская, близкая подруга убитой (сейчас представляет интересы семьи). «Да, это действительно так. Другой информации на данном этапе нет», — сказала Липинская. В данный момент юрист находится в региональном СКР для установления полной картины произошедшего. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу свердловского СКР на транспорте. Ответ будет опубликован, как только поступит. Убийство произошло утром 26 апреля. Предположительно, Грибанову зарезали. Ее тело обнаружили прохожие и вызвали скорую помощь и силовиков. Женщина собиралась на день рождения к подруге в Белоярский. Мотив преступника неясен.