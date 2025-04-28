Задержан подозреваемый в убийстве женщины на жд-станции в Екатеринбурге

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Клипарт на тему криминал. Москва, убийство, разбой, нападение, насилие, холодное оружие, нож
Предполагаемый преступник убил женщину ножом Фото:

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве 63-летней Татьяны Грибановой на жд-станции «Чапаевская». Об этом URA.RU сообщила юрист Юлия Липинская, близкая подруга убитой (сейчас представляет интересы семьи).

«Да, это действительно так. Другой информации на данном этапе нет», — сказала Липинская. В данный момент юрист находится в региональном СКР для установления полной картины произошедшего.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу свердловского СКР на транспорте. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Убийство произошло утром 26 апреля. Предположительно, Грибанову зарезали. Ее тело обнаружили прохожие и вызвали скорую помощь и силовиков. Женщина собиралась на день рождения к подруге в Белоярский. Мотив преступника неясен.

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В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве 63-летней Татьяны Грибановой на жд-станции «Чапаевская». Об этом URA.RU сообщила юрист Юлия Липинская, близкая подруга убитой (сейчас представляет интересы семьи). «Да, это действительно так. Другой информации на данном этапе нет», — сказала Липинская. В данный момент юрист находится в региональном СКР для установления полной картины произошедшего. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу свердловского СКР на транспорте. Ответ будет опубликован, как только поступит. Убийство произошло утром 26 апреля. Предположительно, Грибанову зарезали. Ее тело обнаружили прохожие и вызвали скорую помощь и силовиков. Женщина собиралась на день рождения к подруге в Белоярский. Мотив преступника неясен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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