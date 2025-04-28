Врач рассказала, как сделать шашлык полезнее

Врач Дарья Пронина: самым полезным мясом является индейка и курица
© Служба новостей «URA.RU»
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Мясо из индейки и курицы подходят для диетического питания
Мясо из индейки и курицы подходят для диетического питания Фото:

Врач эндокринолог Дарья Пронина рекомендует выбирать для шашлыка в майские праздники диетические сорта мяса — индейку или курицу, которые содержат меньше жира и легче усваиваются. Эти виды мяса богаты белком и аминокислотами, необходимые для организма. Об этом специалист медицинской компании СберЗдоровье рассказала в беседе с URA.RU.  

«Стоит отдавать предпочтение [для шашлыка] более диетическим вариантам — индейке или курице, которые легче усваиваются» — отметила врач в беседе с журналистами. Она добавила, что от жирных сортов лучше отказаться, так как они повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Пронина также отметила, что шашлык лучше сочетать с овощами и сложными углеводами по принципу «гарвардской тарелки». Перед употреблением следует срезать обугленные участки, содержащие канцерогены. Оптимальная порция — четверть тарелки мяса, половина — овощей и четверть — гарнира.

Ранее диетологи отмечали также полезность соевого мяса. Таким мнением, например, делился диетолог в сфере онкологических заболеваний Николь Эндрюс. Он пояснял, что употребление такого мяса способствует снижению риска развития рака и атеросклероза.

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Врач эндокринолог Дарья Пронина рекомендует выбирать для шашлыка в майские праздники диетические сорта мяса — индейку или курицу, которые содержат меньше жира и легче усваиваются. Эти виды мяса богаты белком и аминокислотами, необходимые для организма. Об этом специалист медицинской компании СберЗдоровье рассказала в беседе с URA.RU.   «Стоит отдавать предпочтение [для шашлыка] более диетическим вариантам — индейке или курице, которые легче усваиваются» — отметила врач в беседе с журналистами. Она добавила, что от жирных сортов лучше отказаться, так как они повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Пронина также отметила, что шашлык лучше сочетать с овощами и сложными углеводами по принципу «гарвардской тарелки». Перед употреблением следует срезать обугленные участки, содержащие канцерогены. Оптимальная порция — четверть тарелки мяса, половина — овощей и четверть — гарнира. Ранее диетологи отмечали также полезность соевого мяса. Таким мнением, например, делился диетолог в сфере онкологических заболеваний Николь Эндрюс. Он пояснял, что употребление такого мяса способствует снижению риска развития рака и атеросклероза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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