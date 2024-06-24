Диетолог раскрыл, какое мясо снижает риск развития рака

Соевое мяса перед стейком имеет ряд преимуществ, среди которых — снижение риска развития рака и атеросклероза. О пользе продуктов из сои рассказал диетолог Михаил Гинзбург.
«Если есть больше трех порций мяса в неделю, это приближает печальный конец. Повышается вероятность ишемической болезни сердца, атеросклероза, онкологических заболеваний. Не следует есть много мяса. А соя, наоборот, полезна», — пояснил диетолог в интервью NEWS.ru.
По мнению Гинзбург, употребление продуктов из сои (пять и более порций в неделю) способствует предупреждению возрастных болезней. Соя также положительно сказывается на продолжительности жизни.
Ранее доктор медицинских наук Людмила Саламатина назвала полезную диету, которая продлевает жизнь. По ее словам, средиземноморская — признана самой эффективной в предотвращении сердечных заболеваний. Также врач эндокринолог-диетолог Алексей Калинчев предупреждал россиян об опасности ранних арбузов, которые могут стать причиной проблем с ЖКТ.
По данным диетолога Анны Белоусовой, бесконтрольное потребление энергетиков повышает риск развития гипертонии, сахарного диабета и ряда других заболеваний. Этим она поделилась с «Национальной службой новостей». При этом главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук Антонина Стародубова рекомендует с осторожностью относиться к советам нутрициологов, пишет RT.
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