24 июня 2024

Диетолог раскрыл, какое мясо снижает риск развития рака

Диетолог Гинзбург: соевое мясо снижает риск развития рака и атеросклероза
© Служба новостей «URA.RU»
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Большинство людей предпочтет стейк соевому мясу, уверен врач
Большинство людей предпочтет стейк соевому мясу, уверен врач Фото:

Соевое мяса перед стейком имеет ряд преимуществ, среди которых — снижение риска развития рака и атеросклероза. О пользе продуктов из сои рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

«Если есть больше трех порций мяса в неделю, это приближает печальный конец. Повышается вероятность ишемической болезни сердца, атеросклероза, онкологических заболеваний. Не следует есть много мяса. А соя, наоборот, полезна», — пояснил диетолог в интервью NEWS.ru.

По мнению Гинзбург, употребление продуктов из сои (пять и более порций в неделю) способствует предупреждению возрастных болезней. Соя также положительно сказывается на продолжительности жизни.

Ранее доктор медицинских наук Людмила Саламатина назвала полезную диету, которая продлевает жизнь. По ее словам, средиземноморская — признана самой эффективной в предотвращении сердечных заболеваний. Также врач эндокринолог-диетолог Алексей Калинчев предупреждал россиян об опасности ранних арбузов, которые могут стать причиной проблем с ЖКТ.

По данным диетолога Анны Белоусовой, бесконтрольное потребление энергетиков повышает риск развития гипертонии, сахарного диабета и ряда других заболеваний. Этим она поделилась с «Национальной службой новостей». При этом главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук Антонина Стародубова рекомендует с осторожностью относиться к советам нутрициологов, пишет RT.

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Соевое мяса перед стейком имеет ряд преимуществ, среди которых — снижение риска развития рака и атеросклероза. О пользе продуктов из сои рассказал диетолог Михаил Гинзбург. «Если есть больше трех порций мяса в неделю, это приближает печальный конец. Повышается вероятность ишемической болезни сердца, атеросклероза, онкологических заболеваний. Не следует есть много мяса. А соя, наоборот, полезна», — пояснил диетолог в интервью NEWS.ru. По мнению Гинзбург, употребление продуктов из сои (пять и более порций в неделю) способствует предупреждению возрастных болезней. Соя также положительно сказывается на продолжительности жизни. Ранее доктор медицинских наук Людмила Саламатина назвала полезную диету, которая продлевает жизнь. По ее словам, средиземноморская — признана самой эффективной в предотвращении сердечных заболеваний. Также врач эндокринолог-диетолог Алексей Калинчев предупреждал россиян об опасности ранних арбузов, которые могут стать причиной проблем с ЖКТ. По данным диетолога Анны Белоусовой, бесконтрольное потребление энергетиков повышает риск развития гипертонии, сахарного диабета и ряда других заболеваний. Этим она поделилась с «Национальной службой новостей». При этом главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук Антонина Стародубова рекомендует с осторожностью относиться к советам нутрициологов, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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