«Раскачивали и демонтировали перила»: в челябинском СК рассказали подробности ЧП с рухнувшим балконом. Видео

В челябинском СК организована проверка по факту рухнувшего с людьми балкона
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Мужчины раскачивали перила и упали вместе с балконом
Мужчины раскачивали перила и упали вместе с балконом Фото:

Мужчины, которые делали ремонт балкона на проспекте Победы в Челябинске, раскачивали и демонтировали перила. В результате балкон обрушился, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) Челябинской области. 

«По предварительным данным, двое местных жителей, находясь на пятом этаже одного из домов по проспекту Победы, при демонтаже балкона, раскачивая и демонтируя перила, упали. В результате чего 42-летний мужчина погиб, 43-летний мужчина с различными травмами доставлен в медицинское учреждение», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Проводится доследственная проверка по части первой статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Пострадавшие работали как частные лица по просьбе знакомого.

В Челябинске на проспекте Победы, 182а вместе с людьми рухнул балкон пятого этажа. Инцидент зафиксировала камера, установленная на подъезде соседнего дома. На место ЧП приехал глава Курчатовского района Константин Матыгин, а также силовики и представители мэрии

Пятиэтажный дом, где рухнул балкон, был построен в 1962 году. В мэрии предварительной причиной ЧП назвали нарушение техники безопасности при проведении ремонтных работ. 

Кадры с места ЧП в доме по проспекту Победы
Кадры с места ЧП в доме по проспекту Победы
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Мужчины, которые делали ремонт балкона на проспекте Победы в Челябинске, раскачивали и демонтировали перила. В результате балкон обрушился, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) Челябинской области.  «По предварительным данным, двое местных жителей, находясь на пятом этаже одного из домов по проспекту Победы, при демонтаже балкона, раскачивая и демонтируя перила, упали. В результате чего 42-летний мужчина погиб, 43-летний мужчина с различными травмами доставлен в медицинское учреждение», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  Проводится доследственная проверка по части первой статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Пострадавшие работали как частные лица по просьбе знакомого. В Челябинске на проспекте Победы, 182а вместе с людьми рухнул балкон пятого этажа. Инцидент зафиксировала камера, установленная на подъезде соседнего дома. На место ЧП приехал глава Курчатовского района Константин Матыгин, а также силовики и представители мэрии.  Пятиэтажный дом, где рухнул балкон, был построен в 1962 году. В мэрии предварительной причиной ЧП назвали нарушение техники безопасности при проведении ремонтных работ. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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