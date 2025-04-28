Мужчины, которые делали ремонт балкона на проспекте Победы в Челябинске, раскачивали и демонтировали перила. В результате балкон обрушился, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) Челябинской области.
«По предварительным данным, двое местных жителей, находясь на пятом этаже одного из домов по проспекту Победы, при демонтаже балкона, раскачивая и демонтируя перила, упали. В результате чего 42-летний мужчина погиб, 43-летний мужчина с различными травмами доставлен в медицинское учреждение», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Проводится доследственная проверка по части первой статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Пострадавшие работали как частные лица по просьбе знакомого.
В Челябинске на проспекте Победы, 182а вместе с людьми рухнул балкон пятого этажа. Инцидент зафиксировала камера, установленная на подъезде соседнего дома. На место ЧП приехал глава Курчатовского района Константин Матыгин, а также силовики и представители мэрии.
Пятиэтажный дом, где рухнул балкон, был построен в 1962 году. В мэрии предварительной причиной ЧП назвали нарушение техники безопасности при проведении ремонтных работ.
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