Путин после освобождение Курской области: уверенность в победе укрепляется

Освобождение Курской области укрепило уверенность ВС РФ в скорой победе. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
«Граждане наши — вот это самое главное. Очень мужественно держались, и наш долг заключается в том, чтобы эта уверенность в нашей окончательной победе только укреплялась. Так и будет», — заявил Путин в ходе встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Его цитирует telegram-канал Кремля.
Президент РФ сообщил, что провел беседу с командирами, отличившимися в ходе освобождения Курской области. Особо эффективную работу, по его словам, продемонстрировали офицеры сил специального назначения, Федеральной службы безопасности и Росгвардии. Глава государства подчеркнул необходимость совместного с Правительством дополнительного анализа ситуации для выработки конкретных мер поддержки населения в Курской области.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов 26 апреля проинформировал Путина о завершении операции по освобождению Курской области. Последним населенным пунктом, где сохранялось присутствие украинских военных, оставался Горналь, который был взят под контроль ВС РФ.
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