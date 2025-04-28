Путин после освобождение Курской области: уверенность в победе укрепляется

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Путин поговорил с командирами, которые внесли особый вклад в освобождение Курской области
Путин поговорил с командирами, которые внесли особый вклад в освобождение Курской области Фото:
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Освобождение Курской области укрепило уверенность ВС РФ в скорой победе. Об этом сообщил президент России Владимир Путин

«Граждане наши — вот это самое главное. Очень мужественно держались, и наш долг заключается в том, чтобы эта уверенность в нашей окончательной победе только укреплялась. Так и будет», — заявил Путин в ходе встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Его цитирует telegram-канал Кремля.

Президент РФ сообщил, что провел беседу с командирами, отличившимися в ходе освобождения Курской области. Особо эффективную работу, по его словам, продемонстрировали офицеры сил специального назначения, Федеральной службы безопасности и Росгвардии. Глава государства подчеркнул необходимость совместного с Правительством дополнительного анализа ситуации для выработки конкретных мер поддержки населения в Курской области. 

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов 26 апреля проинформировал Путина о завершении операции по освобождению Курской области. Последним населенным пунктом, где сохранялось присутствие украинских военных, оставался Горналь, который был взят под контроль ВС РФ. 

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Освобождение Курской области укрепило уверенность ВС РФ в скорой победе. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.  «Граждане наши — вот это самое главное. Очень мужественно держались, и наш долг заключается в том, чтобы эта уверенность в нашей окончательной победе только укреплялась. Так и будет», — заявил Путин в ходе встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Его цитирует telegram-канал Кремля. Президент РФ сообщил, что провел беседу с командирами, отличившимися в ходе освобождения Курской области. Особо эффективную работу, по его словам, продемонстрировали офицеры сил специального назначения, Федеральной службы безопасности и Росгвардии. Глава государства подчеркнул необходимость совместного с Правительством дополнительного анализа ситуации для выработки конкретных мер поддержки населения в Курской области.  Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов 26 апреля проинформировал Путина о завершении операции по освобождению Курской области. Последним населенным пунктом, где сохранялось присутствие украинских военных, оставался Горналь, который был взят под контроль ВС РФ. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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