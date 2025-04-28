Глава Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов рассказал о роли бойцов КНДР в освобождении Курской области. По мнению депутата, нынешнее участие КНДР в военных действиях на стороне России можно рассматривать как возвращение «долга» за историческую поддержку во время Корейской войны. Об этом сообщает корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев.
«Они вернули нам должок, и самое главное — это сигнал для всех остальных бывших партнёров, что мы готовы, мы не одни», — отметил Картаполов, отвечая на вопрос Юнашева. Депутат напомнил, что в середине 20 века советские добровольцы оказывали помощь Корее во время Корейской войны, когда полуостров был разделен на два государства.
Ранее президент России Владимир Путин выразил благодарность северокорейским военным за поддержку российских бойцов при освобождении Курской области от ВСУ. Российский лидер также лично поблагодарил председателя КНДР Ким Чен Ына за оказанную помощь, о чем сообщили в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что привлечение северокорейских военных стало возможным благодаря действующему соглашению между Пхеньяном и Москвой. По его словам, совместные действия показали эффективность договоренностей между двумя странами и укрепили двусторонние отношения.
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