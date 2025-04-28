Военкор Коц объяснил, что попробуют сделать ВСУ в День Победы

Военкор Коц: Зеленский попытается устроить теракт в День Победы
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ВСУ могут устроить провокацию 9 Мая
ВСУ могут устроить провокацию 9 Мая Фото:

Вооруженные силы Украины попытается сорвать празднование Дня Победы. Такое мнение высказал военкор Александр Коц. 

«Зеленский может решиться в День Победы устроить что-нибудь более серьезное. Вроде массированного удара дронами, артобстрела, или теракта. Не исключено, что и по своей территории. Просто, чтобы привычно обвинить в этом Россию», — пишет Коц в своем telegram-канале. 

Ранее президент России Владимир Путин объявил о перемирии на время празднования 80-летия Победы, которое будет действовать с 8 по 11 мая, а спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что эта мера должна напомнить о единстве народов России и Украины. Володин выразил мнение, что многие жители Украины будут отмечать этот день, несмотря на позицию официальных властей страны.

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Вооруженные силы Украины попытается сорвать празднование Дня Победы. Такое мнение высказал военкор Александр Коц.  «Зеленский может решиться в День Победы устроить что-нибудь более серьезное. Вроде массированного удара дронами, артобстрела, или теракта. Не исключено, что и по своей территории. Просто, чтобы привычно обвинить в этом Россию», — пишет Коц в своем telegram-канале.  Ранее президент России Владимир Путин объявил о перемирии на время празднования 80-летия Победы, которое будет действовать с 8 по 11 мая, а спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что эта мера должна напомнить о единстве народов России и Украины. Володин выразил мнение, что многие жители Украины будут отмечать этот день, несмотря на позицию официальных властей страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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