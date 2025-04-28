Удар дронов по аэропорту в Черкассах попал на видео

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Российская армия нанесла удар по аэропорту в украинском городе Черкассы
Российская армия нанесла удар по аэропорту в украинском городе Черкассы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия атаковала аэропорт в украинском городе Черкассы, используя беспилотники-камикадзе «Герань-2». В аэропорту находились объекты логистики и боевой авиации Воздушных сил Украины. Об этом сообщается в социальных сетях. 

«Массированный удар с применением БПЛА-камикадзе „Герань-2“ нанесен по целям в Международном аэропорту города Черкассы. Там были размещены объекты логистики и боевой авиации Воздушных сил Украины», — сообщает telegram-канал «Военный обозреватель». 

Ранее Минобороны РФ сообщало о нанесении ударов по инфраструктуре военных аэродромов и цехам сборки беспилотников на Украине, а также по пунктам временной дислокации ВСУ. Для атак использовались как ударные дроны, так и ракеты, артиллерия и оперативно-тактическая авиация.

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Российская армия атаковала аэропорт в украинском городе Черкассы, используя беспилотники-камикадзе «Герань-2». В аэропорту находились объекты логистики и боевой авиации Воздушных сил Украины. Об этом сообщается в социальных сетях.  «Массированный удар с применением БПЛА-камикадзе „Герань-2“ нанесен по целям в Международном аэропорту города Черкассы. Там были размещены объекты логистики и боевой авиации Воздушных сил Украины», — сообщает telegram-канал «Военный обозреватель».  Ранее Минобороны РФ сообщало о нанесении ударов по инфраструктуре военных аэродромов и цехам сборки беспилотников на Украине, а также по пунктам временной дислокации ВСУ. Для атак использовались как ударные дроны, так и ракеты, артиллерия и оперативно-тактическая авиация.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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