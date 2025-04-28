Удар дронов по аэропорту в Черкассах попал на видео

Российская армия атаковала аэропорт в украинском городе Черкассы, используя беспилотники-камикадзе «Герань-2». В аэропорту находились объекты логистики и боевой авиации Воздушных сил Украины. Об этом сообщается в социальных сетях.
«Массированный удар с применением БПЛА-камикадзе „Герань-2“ нанесен по целям в Международном аэропорту города Черкассы. Там были размещены объекты логистики и боевой авиации Воздушных сил Украины», — сообщает telegram-канал «Военный обозреватель».
Ранее Минобороны РФ сообщало о нанесении ударов по инфраструктуре военных аэродромов и цехам сборки беспилотников на Украине, а также по пунктам временной дислокации ВСУ. Для атак использовались как ударные дроны, так и ракеты, артиллерия и оперативно-тактическая авиация.
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