ВС РФ ударили по украинскому военному аэродрому и цехам сборки БПЛА

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли удары по инфраструктуре военного аэродрома и цехам сборки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Украине. Об этом сообщили в Минобороны страны.
«Нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, цехам сборки реактивных систем залпового огня и ударных беспилотных летательных аппаратов, центру подготовки операторов дронов», — сообщила пресс-служба Минобороны РФ в официальном telegram-канале российского оборонного ведомства. Также российские военные ударили по пунктам временной дислокации формирований ВСУ в 144 районах.
Удары по противнику наносились оперативно-тактической авиацией. А также ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ.
Ранее российские военные взяли под контроль населенные пункты в Белгородской области. Контроль ВС РФ установили над Демидовкой и Поповкой, заявил командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
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