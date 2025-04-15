ВС РФ ударили по украинскому военному аэродрому и цехам сборки БПЛА

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ВС РФ нанесли поражение украинскому военному аэродрому и цехам сборки БПЛА
ВС РФ нанесли поражение украинскому военному аэродрому и цехам сборки БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли удары по инфраструктуре военного аэродрома и цехам сборки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Украине. Об этом сообщили в Минобороны страны.

«Нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, цехам сборки реактивных систем залпового огня и ударных беспилотных летательных аппаратов, центру подготовки операторов дронов», — сообщила пресс-служба Минобороны РФ в официальном telegram-канале российского оборонного ведомства. Также российские военные ударили по пунктам временной дислокации формирований ВСУ в 144 районах.

Удары по противнику наносились оперативно-тактической авиацией. А также ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ. 

Ранее российские военные взяли под контроль населенные пункты в Белгородской области. Контроль ВС РФ установили над Демидовкой и Поповкой, заявил командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

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Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли удары по инфраструктуре военного аэродрома и цехам сборки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Украине. Об этом сообщили в Минобороны страны. «Нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, цехам сборки реактивных систем залпового огня и ударных беспилотных летательных аппаратов, центру подготовки операторов дронов», — сообщила пресс-служба Минобороны РФ в официальном telegram-канале российского оборонного ведомства. Также российские военные ударили по пунктам временной дислокации формирований ВСУ в 144 районах. Удары по противнику наносились оперативно-тактической авиацией. А также ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ.  Ранее российские военные взяли под контроль населенные пункты в Белгородской области. Контроль ВС РФ установили над Демидовкой и Поповкой, заявил командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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