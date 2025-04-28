Алаудинов сообщил о зачистке двух сел в Белгородской области

Алаудинов: белгородские Демидовка и Поповка зачищены от пытавшихся зайти ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Два населенных пункта Белгородской области освободили от ВСУ
Два населенных пункта Белгородской области освободили от ВСУ Фото:

Населенные пункты Демидовка и Поповка в Белгородской области, куда ранее пытались прорваться отдельные группы украинских военных, полностью зачищены российскими силами. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«После того как мы уже освободили Суджу и Суджанскую агломерацию (в Курской области — прим. URA.RU), противник предпринял попытку совершить прорыв на территорию Белгородской области, в два населенных пункта. Это Демидовка и Поповка. Подразделения спецназа „Ахмат“ были переброшены на этот участок, где мы совместно с другими подразделениями, уничтожив противника, зачистили эти два населенных пункта», — рассказал Алаудинов.

Ранее Алаудинов сообщал, что украинские войска, включая переброшенные и переформированные подразделения из Курской области, пытались прорваться на территорию Белгородской области, однако российские силы успешно отражали атаки и обеспечивали безопасность границы. Для предотвращения жертв среди мирного населения жители приграничных поселков были эвакуированы, что позволило более эффективно вести боевые действия.

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Населенные пункты Демидовка и Поповка в Белгородской области, куда ранее пытались прорваться отдельные группы украинских военных, полностью зачищены российскими силами. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов. «После того как мы уже освободили Суджу и Суджанскую агломерацию (в Курской области — прим. URA.RU), противник предпринял попытку совершить прорыв на территорию Белгородской области, в два населенных пункта. Это Демидовка и Поповка. Подразделения спецназа „Ахмат“ были переброшены на этот участок, где мы совместно с другими подразделениями, уничтожив противника, зачистили эти два населенных пункта», — рассказал Алаудинов. Ранее Алаудинов сообщал, что украинские войска, включая переброшенные и переформированные подразделения из Курской области, пытались прорваться на территорию Белгородской области, однако российские силы успешно отражали атаки и обеспечивали безопасность границы. Для предотвращения жертв среди мирного населения жители приграничных поселков были эвакуированы, что позволило более эффективно вести боевые действия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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