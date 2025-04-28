Алаудинов сообщил о зачистке двух сел в Белгородской области

Населенные пункты Демидовка и Поповка в Белгородской области, куда ранее пытались прорваться отдельные группы украинских военных, полностью зачищены российскими силами. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«После того как мы уже освободили Суджу и Суджанскую агломерацию (в Курской области — прим. URA.RU), противник предпринял попытку совершить прорыв на территорию Белгородской области, в два населенных пункта. Это Демидовка и Поповка. Подразделения спецназа „Ахмат“ были переброшены на этот участок, где мы совместно с другими подразделениями, уничтожив противника, зачистили эти два населенных пункта», — рассказал Алаудинов.
Ранее Алаудинов сообщал, что украинские войска, включая переброшенные и переформированные подразделения из Курской области, пытались прорваться на территорию Белгородской области, однако российские силы успешно отражали атаки и обеспечивали безопасность границы. Для предотвращения жертв среди мирного населения жители приграничных поселков были эвакуированы, что позволило более эффективно вести боевые действия.
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