NYT: Украина придумала новый план по ведению боев с Россией

Украинская программа «Линия дронов» может стать «планом Б», если мирные переговоры будут провалены. Использование беспилотных летательных аппаратов позволяет Киеву компенсировать дефицит военных на линии фронта, пишет The New York Times (NYT).
«Однако найти людей на эти должности (оператора БПЛА — прим. URA.RU) проще, чем в пехоту, где требуется действовать в окопах», — пишет издание. Также газета подчеркивает, что стоимость одного беспилотника составляет от 500 до 750 долларов США, что значительно дешевле артиллерийских снарядов большого калибра, цена которых достигает трех тысяч долларов за штуку.
Ранее российские военные регулярно наносили удары по позициям ВСУ в приграничных регионах, в том числе в Сумской области, где были поражены формирования механизированных и территориальных бригад противника. На этом фоне Украина активно применяет беспилотники для атак по российским регионам и компенсации потерь личного состава на фронте.
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