Российские военные ударили по формированиям украинской армии на белгородском направлении в Сумской области. В частности, атака пришлась по шести населенным пунктам в регионе. В результате противник потерял свыше 90 человек личного состава и значительное количество боевой техники. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
Белгородское направление
Минобороны РФ сообщило, что в результате действий группировки войск «Север» ВС Украины за сутки потеряли до 35 бойцов, а также бронетранспортер, два автомобиля, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. По данным ведомства, удары были нанесены по скоплениям личного состава и техники механизированной бригады противника, а также двух территориальных бригад в районах населенных пунктов Миропольское, Михайловское и Турья в Сумской области.
ВС РФ ударили по бригаде ВСУ, уничтожив более 60 бойцов
Подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям ВСУ в Сумской области. Руководитель пресс-центра группировки Ярослав Якимкин сообщил, что в результате были поражены формирования двух механизированных бригад противника в районах населенных пунктов Яблоновка, Юнаковка и Петрушево. При этом украинская сторона потеряла свыше 60 человек личного состава, а также три автомобиля, шесть единиц полевой артиллерии и одну станцию радиоэлектронной борьбы.
ВС РФ наступают на Локню
Также, по данным telegram-канала «Два майора», российские войска ведут бои в районе Журавки. Военные намерены выйти к окраинам Беловодья. Кроме того, ВС РФ наступают на Локню.
Из сгоревшего «Нового Иерусалима» невозможно спасти иконы из-за обстрелов
Спасение икон и других церковных ценностей из храмового комплекса «Новый Иерусалим» в Белгородской области в настоящее время невозможно из-за сохраняющейся угрозы артиллерийских обстрелов со стороны украинских войск. В то же время в группировке войск «Север» уточнили, что разбор завалов и мероприятия по спасению уцелевших реликвий будут начаты сразу после стабилизации обстановки и прекращения обстрелов.
Брянское направление
Дом семьи олимпийского чемпиона Александра Большунова, расположенный в селе Подывотье Брянской области, был поврежден в результате атаки ВС Украины. По предварительным сведениям, вследствие обстрела и возникшего после него пожара дом значительно пострадал. При этом местные жители сообщили, что Подывотье в последнее время неоднократно подвергается обстрелам со стороны противника. Представители МЧС и правоохранители пока не комментировали информацию.
Курское направление
Украинские военные утратили возможности по организации логистических маршрутов в Горнале, который остается последней территорией, контролируемой противником в Курской области. Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации, а также командир спецподразделения «Ахмат» Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил, что сейчас в районе населенного пункта ведутся наступательные операции, ВСУ из последних сил пытаются удержать оставшиеся позиции.
Покровское направление
Удар ВСУ по подразделению российских военных
ВС Украины ударили по подразделению российских военных, которое эвакуировало пленного бойца украинской националистической организации «Правый сектор»* (организация признана террористической и запрещена на территории РФ). В результате обстрела пленный погиб. Боец 60-го отдельного мотострелкового батальона 51-й армии ВС России с позывным «Киндер» сообщил, что несмотря на огонь со стороны противника, российские военные продолжали транспортировку раненого пленного еще на протяжении двух-трех километров. Однако, из-за значительной кровопотери, спасти его не удалось.
ВС РФ вызвали огонь на себя, чтобы не раскрыть позицию
Российские военные вызвали артиллерийский огонь на собственную позицию, чтобы сохранить ее в секрете от наступающих украинских сил. Боец 60-го отдельного мотострелкового батальона 51-й армии с позывным «Вайс» отметил, что это произошло, когда украинские штурмовые подразделения вплотную подошли к зданию, где укрывались ВС РФ.
Купянское направление
С августа 2024 года на купянском направлении операторы ударных беспилотников уничтожили 80 гексакоптеров ВСУ типа «Баба-яга». Об этом сообщил командир первой гвардейской танковой армии группы войск «Запад» ВС РФ с позывным «Контора».
Одесское направление
Российские военные в последние недели систематически применяют новый беспилотник «Бандероль» для ударов по объектам ВС Украины. Украинское издание «Политика страны» со ссылкой на эксперта по связи Сергея Бескрестнова сообщило, что данный БПЛА был замечен в Одесской области. Дрон наносит значительный ущерб противнику, так как его современные системы противовоздушной обороны не способны эффективно перехватить беспилотник.
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