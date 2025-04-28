28 апреля 2025

Mash: ВСУ атаковали Рязанскую область с помощью беспилотников

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Звуки взрывов и пролетов БПЛА слышали в Рязанской области
Звуки взрывов и пролетов БПЛА слышали в Рязанской области Фото:

ВСУ предприняли попытку атаки на территорию Рязанской области с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили жители поселка Денежниково, которые слышали шесть громких хлопков в районе завода Торфмаш.

«Мы услышали шесть громких хлопков в районе завода Торфмаш, первый был в 00:34», — рассказали жильцы поселка Денежниково. По их словам, звуки, похожие на пролетающие беспилотники, также фиксировались в районах Роща и Московский, пишет Mash.

Ранее украинские беспилотники уже атаковали объекты в других регионах России, в том числе в Ростовской области и Саранске. В Ростове и близлежащих городах местные жители сообщали о работе ПВО и сбитых целях, а в Саранске дроны нанесли удар по заводу оптоволокна, что сопровождалось пожаром.

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ВСУ предприняли попытку атаки на территорию Рязанской области с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили жители поселка Денежниково, которые слышали шесть громких хлопков в районе завода Торфмаш. «Мы услышали шесть громких хлопков в районе завода Торфмаш, первый был в 00:34», — рассказали жильцы поселка Денежниково. По их словам, звуки, похожие на пролетающие беспилотники, также фиксировались в районах Роща и Московский, пишет Mash. Ранее украинские беспилотники уже атаковали объекты в других регионах России, в том числе в Ростовской области и Саранске. В Ростове и близлежащих городах местные жители сообщали о работе ПВО и сбитых целях, а в Саранске дроны нанесли удар по заводу оптоволокна, что сопровождалось пожаром.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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