Mash: ВСУ атаковали Рязанскую область с помощью беспилотников

ВСУ предприняли попытку атаки на территорию Рязанской области с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили жители поселка Денежниково, которые слышали шесть громких хлопков в районе завода Торфмаш.
«Мы услышали шесть громких хлопков в районе завода Торфмаш, первый был в 00:34», — рассказали жильцы поселка Денежниково. По их словам, звуки, похожие на пролетающие беспилотники, также фиксировались в районах Роща и Московский, пишет Mash.
Ранее украинские беспилотники уже атаковали объекты в других регионах России, в том числе в Ростовской области и Саранске. В Ростове и близлежащих городах местные жители сообщали о работе ПВО и сбитых целях, а в Саранске дроны нанесли удар по заводу оптоволокна, что сопровождалось пожаром.
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